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Acidente

Homem e criança caem de roda-gigante após cadeira se desprender em Manaus

Os bombeiros informaram que não foram acionados para resgatar as vítimas, que não tiveram sua identidade divulgada

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 11:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2022 às 11:54
Um homem e uma criança despencaram de uma altura de cerca de três metros após um carrinho se desprender de uma roda gigante no Festival Folclórico da Zona Leste, em Manaus. O momento da queda foi registrado por outro passageiro do brinquedo, que foi desmontado ao longo da tarde de ontem (20).
Roda-gigante do Lollapalooza
Um homem e uma criança despencaram de uma altura de cerca de três metros após um carrinho se desprender de uma roda gigante. Crédito: Divulgação
"Caraca, mano, olha lá, o cara caiu ali, na roda-gigante. Minha Nossa Senhora, tinha uma criança lá, a cadeira despencou, ainda bem que foi já na parte de baixo", narrou a testemunha, em vídeo, destacando que o acidente aconteceu já próximo ao ponto de embarque dos clientes.
O caso foi registrado no domingo (19) na parte externa do Shopping Phelippe Daou, onde o evento privado é realizado. Os bombeiros informaram que não foram acionados para resgatar as vítimas, que não tiveram sua identidade divulgada.
Em entrevista anônima à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo na região, um funcionário do parque afirmou que um grampo que prendia um parafuso da roda-gigante quebrou, deslocando a peça e fazendo com que a estrutura do carrinho cedesse. A Prefeitura de Manaus informou que, apesar de ceder o espaço do shopping para o festival, ele é de competência do ICDLA (Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Amazonas). O UOL tentou contato com o instituto para um possível posicionamento.
Ainda de acordo com a TV local, responsáveis pelo parque afirmaram que tinham autorização do Corpo de Bombeiros do Amazonas para operar o brinquedo. A reportagem também entrou em contato com a corporação para confirmar a informação.

RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO NÃO TINHA REGISTRO OBRIGATÓRIO

Uma equipe do Crea-AM (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas) esteve no local ontem e irá investigar a responsabilidade e as causas do incidente. Segundo o órgão, os passageiros que caíram não tiveram ferimentos. Em nota, o conselho destacou que o responsável pelo funcionamento de qualquer parque de diversões deve ser um profissional de Engenharia Mecânica com a Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente emitida.
De acordo com o Crea, o responsável pelo brinquedo em Manaus não apresentou o ART de manutenção. "O Crea-AM vem atendendo todas as fiscalizações necessárias nos parques de diversões da cidade para resguardar a segurança da sociedade nos serviços inerentes a engenharia", concluiu o comunicado.

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