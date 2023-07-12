Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem apontado como líder do PCC é preso em resort no litoral de PE
Gerente do tráfico

Homem apontado como líder do PCC é preso em resort no litoral de PE

Odair Lopes Mazzi Junior, conhecido como Dezinho, seria responsável pela maior parte do tráfico internacional de drogas gerenciado pelo Primeiro Comando da Capital

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:25
Odair Lopes Mazzi Junior, o Dezinho, apontado como um dos líderes do PCC, ao ser preso nesta terça-feira (11), em Pernambuco
Odair Lopes Mazzi Junior, o Dezinho, apontado como um dos líderes do PCC, ao ser preso nesta terça-feira (11), em Pernambuco Crédito: Reprodução/Agência Brasileira de Inteligência
A Polícia Civil de Pernambuco anunciou nesta terça-feira (11) a prisão de Odair Lopes Mazzi Junior, apontado como um dos principais líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele estava foragido desde 2020.
Junior, conhecido como Dezinho, integra há 20 anos os quadros da organização, segundo a polícia. Ele teria sido responsável pelo transporte de mais de 15 toneladas de cocaína em um único ano.
A polícia e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que participou da operação com o Ministério Público paulista, disseram que ele foi encontrado em um resort de luxo na praia dos Carneiros, a cerca de 100 km de Recife.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Junior.
Segundo a Abin, ele ocupa uma das mais altas posições nos escalões do PCC e gerencia a maior parte do tráfico de drogas do exterior para o Brasil. Além disso, ainda de acordo com a agência, participava das ações de lavagem de dinheiro da facção.
O suspeito estava foragido desde 2020, após ser denunciado na operação Sharks do Geco pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público paulista.
Na época, houve o cumprimento de 12 mandados de prisão e de 40 de busca e apreensão.
As provas colhidas durante a operação, segundo os promotores, revelaram que a cúpula da facção movimentou, no período investigado, mais de R$ 1 bilhão.
"Esse dinheiro provinha, basicamente, do tráfico de drogas e da arrecadação de valores de seus integrantes, tudo contando com rigoroso controle por meio de planilhas", disse a Promotoria, em outubro de 2020.
Para ocultar a movimentação bilionária, os investigados compravam bens e se valiam de imóveis com fundos falsos, onde guardavam o dinheiro antes de realizar transferências, muitas vezes por intermédio de doleiros. Também recorriam a empresas em nome de terceiros para movimentar valores.
A Polícia Civil pernambucana disse ter monitorado as atividades do líder do PCC com base em informações compartilhadas pelo Ministério Público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Polícia Civil São Paulo (SP) PCC Pernambuco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados