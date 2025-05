Inacreditável

Homem ajuda vítima de capotamento e tem veículo furtado por quem socorria

Homem disse à polícia que parou para ajudar após ver um carro capotado, mas um dos acidentados recuperou a consciência, furtou seu veículo e fugiu

Publicado em 30 de abril de 2025 às 09:55

Carro do suspeito capotou na rodovia BR-153 em São José do Rio Preto (SP) Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Um homem de 48 anos teve seu veículo furtado ao tentar ajudar vítimas de um capotamento, em São José do Rio Preto, na noite de domingo (27). O furto foi cometido por uma das vítimas, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado de São Paulo. O caso aconteceu na rodovia Presidente João Goulart (BR-153) na altura do km 67, no sentido Rio Preto-Onda Verde, na zona rural do município do interior de São Paulo.

O homem contou na delegacia que dirigia pela rodovia quando viu um veículo capotado na pista. Ao parar para ajudar, ele se aproximou do local onde estavam dois ocupantes do carro acidentado. No entanto, um terceiro homem, que estava desacordado ao volante, recobrou a consciência, correu até o carro dele, entrou e fugiu com o automóvel.>

O autor do furto ainda não foi identificado. Os dois jovens envolvidos no acidente afirmaram conhecê-lo apenas superficialmente, da cidade de Bady Bassitt (SP). Horas depois, o veículo foi localizado abandonado na avenida Lino José de Seixas, em São José do Rio Preto.>

O caso foi registrado como furto de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.>

