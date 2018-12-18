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Violência

Homem agride e ateia fogo em morador de rua em São Paulo

O agressor teria cometido a violência por suspeitar que o morador de rua tenha roubado um celular, o que é negado pela vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 19:20

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 19:20

Homem ateou fogo em um morador de rua no bairro Embaré, em Santos (SP) Crédito: Reprodução/Google Street View
Um homem de 56 anos sofreu queimaduras de segundo grau após ter o corpo incendiado por um desconhecido na madrugada desta terça-feira (18) em Santos, no litoral sul de São Paulo. A vítima, que vive em situação de rua, está internada na Santa Casa do município.
De acordo com a polícia, vídeos registrados por câmeras de vigilância estão sendo reunidos para tentar identificar o autor da agressão. O homem teria cometido a agressão por suspeitar que o morador de rua tenha roubado um celular, o que é negado pela vítima.
A testemunha que filmou a agressão contou que estava dormindo quando escutou uma gritaria e foi até a janela do apartamento. Ela teria visto o agressor desferir diversas pancadas na vítima com um capacete, exigindo a devolução do smartphone, além de fazer ameaças antes de deixar o local.
Aproximadamente 20 minutos depois, o agressor retornou, dessa vez carregando um recipiente com gasolina. Ele voltou a agredir o morador de rua, jogou o combustível e, com um isqueiro, ateou fogo ao homem. Antes de fugir andando na direção contrária, o desconhecido jogou o galão entre um carro e um poste, onde o frasco explodiu.
O morador de rua correu em direção ao Canal 4. Na área, há uma farmácia e um posto de combustíveis. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central por volta de 7 horas, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Santa Casa. A vítima permanece internada a não há informações sobre o estado de saúde.
O crime foi cometido no bairro do Embaré, em frente na Avenida Pedro Lessa, próximo à Avenida Siqueira Campos (Canal 4). A ação foi filmada e as imagens estão em poder do 3º Distrito Policial de Santos, que assumiu a investigação sobre o caso.

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