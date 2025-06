Minas Gerais

Homem agride bebê ao achar que casal usava boneca 'reborn' para furar fila

Pessoas que presenciaram a cena derrubaram o agressor no chão e o detiveram até a chegada da polícia; caso aconteceu em Belo Horizonte

O homem se aproximou quando família estava saindo, começou a brincar com a menina e a perguntar se ela era ''de verdade''. Mas, mesmo após o pai confirmar que não era uma boneca hiper-realista, o agressor continuou insistindo que sim. O bebê era carregado pela mãe, quando homem deu um tapa na cabeça da menina, causando um inchaço na região da orelha. Pessoas que presenciaram a cena derrubaram o agressor no chão e o detiveram até a chegada da polícia. O homem ficou com ferimentos leves, foi levado para uma UPA e, na sequência, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente.>