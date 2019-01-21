Histórias de acidentes com armas em casa não são raras no Brasil

Crédito: Pixabay

Já passava das 23h de uma segunda-feira quando Alyson Azevedo, de 37 anos, foi chamado às pressas pelos vizinhos da pequena Baraúna, no interior da Paraíba, para acudir o próprio pai. Adilson Azevedo, de 63 anos, estava dormindo enquanto sua casa simples numa rua de terra era atingida por um incêndio. Aflito, o filho arrombou o portão de entrada para chegar ao quarto do pai e resgatá-lo. Não conseguiu.

Em meio à fumaça dentro da casa, ele foi recebido à bala pelo idoso, que pensou que um assaltante havia invadido seu imóvel. Assustado, Adilson matou o próprio filho à queima-roupa.

A morte de Alyson em breve estará nas estatísticas de homicídios do país. Vai se somar a tantas outras registradas em 2018, embora faça parte de um grupo bem específico: o das tragédias facilitadas pela existência de arma de fogo em casa.

Não se sabe quantos são esses casos no Brasil, pois os registros oficiais não entram nesse detalhe. Mas histórias como a dos Azevedo não são raras no noticiário.

A família é conhecida pela atuação política na região. Pai e filho foram prefeitos mais de uma vez em Baraúna, e a tragédia, no dia 12 de novembro passado, deixou não só parentes, mas moradores em choque.

Comerciante, Adilson havia sofrido algumas ameaças de assalto e tinha a arma para se defender. Embora houvesse muita fumaça nos cômodos da casa por causa do incêndio na cozinha, ele não pensou duas vezes em pegar o revólver e livrar-se do suposto ladrão. Hoje, aguarda em liberdade a conclusão do inquérito policial sobre a fatalidade.