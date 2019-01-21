Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Histórias de acidentes com armas em casa não são raras no Brasil
Sem registros oficiais

Histórias de acidentes com armas em casa não são raras no Brasil

Na Paraíba, pai matou o filho após confundi-lo com assaltante

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 08:56

Publicado em 

21 jan 2019 às 08:56
Crédito: Pixabay
Já passava das 23h de uma segunda-feira quando Alyson Azevedo, de 37 anos, foi chamado às pressas pelos vizinhos da pequena Baraúna, no interior da Paraíba, para acudir o próprio pai. Adilson Azevedo, de 63 anos, estava dormindo enquanto sua casa simples numa rua de terra era atingida por um incêndio. Aflito, o filho arrombou o portão de entrada para chegar ao quarto do pai e resgatá-lo. Não conseguiu.
Em meio à fumaça dentro da casa, ele foi recebido à bala pelo idoso, que pensou que um assaltante havia invadido seu imóvel. Assustado, Adilson matou o próprio filho à queima-roupa.
A morte de Alyson em breve estará nas estatísticas de homicídios do país. Vai se somar a tantas outras registradas em 2018, embora faça parte de um grupo bem específico: o das tragédias facilitadas pela existência de arma de fogo em casa.
Não se sabe quantos são esses casos no Brasil, pois os registros oficiais não entram nesse detalhe. Mas histórias como a dos Azevedo não são raras no noticiário.
A família é conhecida pela atuação política na região. Pai e filho foram prefeitos mais de uma vez em Baraúna, e a tragédia, no dia 12 de novembro passado, deixou não só parentes, mas moradores em choque.
Comerciante, Adilson havia sofrido algumas ameaças de assalto e tinha a arma para se defender. Embora houvesse muita fumaça nos cômodos da casa por causa do incêndio na cozinha, ele não pensou duas vezes em pegar o revólver e livrar-se do suposto ladrão. Hoje, aguarda em liberdade a conclusão do inquérito policial sobre a fatalidade.
Na mesma noite em que Adilson descarregou a arma em Alyson, outro pai matou acidentalmente o filho de 8 anos também dentro de casa, a 355 quilômetros dali. Com uma espingarda calibre 12 e embriagado, Josivaldo da Silva Pinheiro tentou matar a mulher, Karleane da Silva Santos, após uma discussão num sítio na zona rural de Ibateguara, em Alagoas. Mas os tiros atingiram o filho dele, Thiago, sentado na cama com a mãe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente armas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados