Helicópteros em operação rompem calmaria de condomínio de Bolsonaro

Sobrevoo de helicópteros em operação rompe calmaria de condomínio de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

O ruidoso sobrevoo de dois helicópteros rompeu, às 5h30 desta terça-feira (12), a calmaria do Condomínio Vivendas da Barra, endereço do policial reformado Ronnie Lessa, 48, e do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Lessa e sua família moram na rua C, a mesma de Bolsonaro. Com cerca de 280 metros quadrados e ocupando um terreno de 400 metros quadrados, a casa do ex-policial está a menos de 100 metros da residência de Bolsonaro.

Nesta manhã, após a prisão, sete policiais estavam diante da casa de dois andares, branca com detalhes em azul, de onde levaram documentos e computadores. Essa não é a primeira vez que Lessa quebra a rotina do condomínio de 150 unidades.

Sem fornecimento direto da Cedae, a casa tem que ser abastecida de água com uso de carros-pipas, o que chegou a provocar desconforto aos vizinhos. O policial reformado também já pediu autorização para fixação de uma câmera de segurança no poste de luz do condomínio. Como não obteve autorização, ele instalou um poste dentro de casa, com a câmera voltada para a rua.

A casa de Lessa tem cerca e portão altos. Destoa em um condomínio sem muros e onde o acesso às ruas se dá no terreno das casas. Na lateral da casa do vereador Carlos Bolsonaro , filho do presidente, por exemplo, há uma calçada onde é possível caminhar até a rua ao lado.

À noite, as crianças brincam pelas ruas e, com acesso livre, os gatos são identificados apenas por coleiras. No Vivendas, há segurança privada. Na entrada, visitantes se identificam na guarita, com autorização prévia do morador.