Helicóptero com quatro pessoas desaparece em SP

A Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar paulista realizam buscas por um helicóptero Robinson R44 que desapareceu na tarde de domingo (31). A aeronave, que transportava quatro pessoas, seguia em direção à Ilhabela, no litoral norte, após deixar o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Até o momento não há informações sobre o perímetro de procura.

A FAB declarou ter sido notificada a respeito do desaparecimento do helicóptero matrícula PR-HDB no litoral de São Paulo. De acordo com a força aérea, uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação atua nas buscas.

Modelo do helicóptero similar ao que desapareceu no Litoral Norte de SP Crédito: Divulgação

A sala de imprensa da PM confirmou que o Comando de Aviação da corporação auxilia equipes da FAB na tentativa de localizar os tripulantes, um piloto e três passageiros.

As buscas por meio de aeronaves foram encerradas no início da noite. De acordo com a FAB, elas devem ser retomadas na madrugada de terça-feira (2).

O helicóptero teria decolado às 13h15. O último contato do piloto com os responsáveis pelo tráfego aéreo teria ocorrido por volta das 15h10.

A PM afirmou ter recebido um alerta sobre o desaparecimento perto das 22h40.

Conforme a Anac, a aeronave sumida está impedida de realizar táxi aéreo.