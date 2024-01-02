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Força Aérea faz buscas

Helicóptero com quatro pessoas desaparece em SP

Aeronave partiu do Campo de Marte em direção a Ilhabela, no litoral norte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2024 às 05:41

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 05:41

A Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar paulista realizam buscas por um helicóptero Robinson R44 que desapareceu na tarde de domingo (31). A aeronave, que transportava quatro pessoas, seguia em direção à Ilhabela, no litoral norte, após deixar o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.
Até o momento não há informações sobre o perímetro de procura.
A FAB declarou ter sido notificada a respeito do desaparecimento do helicóptero matrícula PR-HDB no litoral de São Paulo. De acordo com a força aérea, uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação atua nas buscas.
Modelo do helicóptero similar ao que desapareceu no Litoral Norte de SP
Modelo do helicóptero similar ao que desapareceu no Litoral Norte de SP Crédito: Divulgação
A sala de imprensa da PM confirmou que o Comando de Aviação da corporação auxilia equipes da FAB na tentativa de localizar os tripulantes, um piloto e três passageiros.
As buscas por meio de aeronaves foram encerradas no início da noite. De acordo com a FAB, elas devem ser retomadas na madrugada de terça-feira (2).
O helicóptero teria decolado às 13h15. O último contato do piloto com os responsáveis pelo tráfego aéreo teria ocorrido por volta das 15h10.
A PM afirmou ter recebido um alerta sobre o desaparecimento perto das 22h40.
Conforme a Anac, a aeronave sumida está impedida de realizar táxi aéreo.
A reportagem tentou contato com os donos do helicóptero, por telefone, email e mensagem por WhatsApp, mas não houve retorno até a publicação do texto.

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