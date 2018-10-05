Hartung elogia trabalho de Ricardo e diz que Contarato é renovação

Faltando três dias para as eleições, o governador Paulo Hartung (MDB) anunciou, na noite desta quinta-feira (04), que irá apoiar as candidaturas de Ricardo Ferraço (PSDB) e Fabiano Contarato (Rede) ao Senado. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta.
"Fabiano é sério, ético, trabalhador e representa a renovação que a política precisa", defendeu o governador. Já em relação a Ferraço, argumentou: "Ricardo já realiza um bom trabalho no Senado e merece continuar no cargo representando o Espírito Santo".
Em nível nacional, o governador já havia manifestado, na última terça-feira (02) o apoio à candidatura do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB). No entanto, até o momento Hartung não declarou apoio oficial a nenhum dos candidatos ao governo do Estado.
De acordo com os resultados da última pesquisa realizada pelo Instituto Futura no final de setembro, Ricardo Ferraço possui 33,3% de intenção de votos e Contarato tem 26%. Os dois estão atrás de Magno Malta (PR), que tem 39,4%.