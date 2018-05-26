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Delivery diferente

Hamburgueria usa cavalo em entregas para driblar falta de combustível

A lanchonete fica no Distrito Federal

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 21:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 21:46
Delivery a cavalo Crédito: Divulgação
Após a paralisação dos caminhoneiros, uma hamburgueria em Planaltina, no Distrito Federal, resolveu driblar a falta de combustível e resolveu implantar o uso de cavalos para garantir as entregas dos clientes.
De acordo com um dos donos do estabelecimento, Júnior Tadayoshi, de 31 anos, a ideia partiu do seu sócio, Aquiles França, que resolveu improvisar com o serviço. Segundo ele, tudo começou como uma brincadeira para descontrair. No entanto, o transporte alternativo se mostrou eficiente e já ajudou em cerca de 20 entregas.
"Ele teve a ideia e eu liguei para um amigo que tem um haras aqui perto. Ele me disponibilizou dois cavalos e dois cavaleiros", disse Tadayoshi, que informou que a região é conhecida pelas tradicionais cavalgadas.
Ele contou ainda que muitos clientes começaram a ligar pedindo que o lanche chegasse de cavalo nas residências. Junior explicou ainda que os animais foram deslocados para locais mais próximos, enquanto os motoboys entregavam em locais mais distantes.
"Muita gente ligou pra cá querendo que a entrega fosse a cavalo. Mas sabemos que nem todos os lugares podemos utilizá-los. É perigoso tanto para o animal quanto para o condutor, por causa do trânsito e da pista".
Júnior disse que se a paralisação continuar, ele será obrigado a fazer o uso do cavalo nas entregas novamente. "O combustível está acabando. Se a greve continuar, vamos ter que usar os animais", concluiu.

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