Haddad desmente imposto sobre pets e de pré-natal

Desinformação tem repercutido nas redes. Haddad negou na noite de 09/01 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No dia 9 de janeiro, um vídeo deepfake com a imagem manipulada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começou a circular nas redes sociais. No conteúdo, produzido com o uso de inteligência artificial, Haddad supostamente defendia a criação de um "imposto sobre cachorrinhos de estimação" e um "imposto pré-natal", que obrigaria gestantes a pagar tributos para hospitais. A peça forjada foi compartilhada pelo ex-ministro e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) e gerou ampla repercussão.

A Gazeta teve acesso ao vídeo, que traz a frase: "A ordem é taxar tudo", reforçando as falsas alegações. Na rede social X (antigo Twitter), diversos usuários relacionaram o cadastramento de pets pelo governo a uma suposta tentativa de controle estatal que poderia resultar na cobrança de impostos futuros. Fernando Haddad desmentiu essas informações em suas redes sociais, negando qualquer intenção de criar tais tributos.

É importante destacar que o pré-natal é um direito assegurado pela Lei 9.263/1996. A legislação determina que as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) devem oferecer atenção integral e gratuita à saúde da gestante em toda a sua rede de serviços, reforçando a gratuidade desse atendimento.

Ação da AGU contra o vídeo

A Advocacia-Geral da União (AGU) reagiu prontamente, enviando na última quinta-feira uma notificação extrajudicial ao Facebook, exigindo a remoção do vídeo em até 24 horas. "A postagem, manipulada por meio de inteligência artificial, contém informações fraudulentas e atribui ao ministro declarações inexistentes sobre a criação de impostos", diz o documento.