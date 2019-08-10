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Balneário de Mostardas

Grupo encapuzado invade boate, mata 5 com tiros na cabeça e fere 4 no RS

A ação deixou cinco mortos (três homens e duas mulheres) e quatro feridos (dois homens e duas mulheres)

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 16:21
Grupo encapuzado invade boate, mata 5 com tiros na cabeça e fere 4 no RS Crédito: Brigada Militar / Divulgação
Um grupo encapuzado invadiu uma boate no balneário de Mostardas, litoral norte do Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (10) e abriu fogo contra os frequentadores.
A ação deixou cinco mortos (três homens e duas mulheres) e quatro feridos (dois homens e duas mulheres).
As informações são da Brigada Militar de Mostardas e da Polícia Civil gaúcha.
O delegado João Marques, à frente do caso, afirmou à reportagem que apurações preliminares apontam que "nenhuma das vítimas possuía antecedentes criminais''. Todos foram mortos com tiros na cabeça.
''Estamos com várias equipes nas ruas em buscas destes criminosos e não descartamos nenhuma hipótese'', afirmou o delegado.
Os pertences das vítimas, como celulares e documentos, foram levados.
Dentro da boate, às margens da rodovia RSC-101, a polícia afirma ter encontrado cápsulas de ao menos três calibres diferentes, entre eles 12, 40 e 9 mm.
Os feridos foram transferidos em estado grave para o hospital de Porto Alegre, a 220 quilômetros de Mostardas.

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