Grupo encapuzado invade boate, mata 5 com tiros na cabeça e fere 4 no RS Crédito: Brigada Militar / Divulgação

Um grupo encapuzado invadiu uma boate no balneário de Mostardas, litoral norte do Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (10) e abriu fogo contra os frequentadores.

A ação deixou cinco mortos (três homens e duas mulheres) e quatro feridos (dois homens e duas mulheres).

As informações são da Brigada Militar de Mostardas e da Polícia Civil gaúcha.

O delegado João Marques, à frente do caso, afirmou à reportagem que apurações preliminares apontam que "nenhuma das vítimas possuía antecedentes criminais''. Todos foram mortos com tiros na cabeça.

''Estamos com várias equipes nas ruas em buscas destes criminosos e não descartamos nenhuma hipótese'', afirmou o delegado.

Os pertences das vítimas, como celulares e documentos, foram levados.

Dentro da boate, às margens da rodovia RSC-101, a polícia afirma ter encontrado cápsulas de ao menos três calibres diferentes, entre eles 12, 40 e 9 mm.