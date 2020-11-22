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Baixo risco

Grupo de pediatras considera seguro escola infantil aberta na pandemia

Mais de 100 especialistas divulgaram um manifesto a favor da manutenção das atividades presenciais da educação infantil, mediante protocolos de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 10:55

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 10:55

Sala de aula de alunos da educação infantil
Sala de aula de alunos da educação infantil: até seis anos, segundo médicos, o risco de contaminação e transmissão da Covid é menor Crédito: Nicole Honeywill Sincerely /Unsplash

DA AGÊNCIA ESTADO

Um grupo de mais de 100 médicos pediatras do Hospital das Clínicas e do Hospital Albert Einstein divulgou manifesto neste sábado (21), a favor de manter as escolas infantis abertas, mediante protocolos de segurança, mesmo com o aumento de casos de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas.
De acordo com Luciana Becker Mau, médica infectopediatra do Hospital Albert Einstein e representante do grupo, os pediatras reconhecem o momento complexo, e consideram a escola que segue os protocolos de segurança um local seguro para as crianças durante as diversas fases da pandemia.
"Até seis anos, está cada vez mais consolidado que a possibilidade tanto de infecção quanto de transmissão é pequena. Nunca é zero. Entre seis e 11 anos há um aumento dessa possibilidade, e acima dos 11 anos já fica muito próximo do que acontece com os adultos", explica Luciana.
Segundo o manifesto, as crianças se infectam 2 a 5 vezes menos do que os adultos e não são consideradas disseminadoras em potencial do vírus. " A grande maioria das crianças é assintomática ou apresenta sintomas leves, principalmente os mais novos e, portanto, transmitem menos", diz Luciana.

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A médica Luciana ressalta que o isolamento social prolongado traz muitos transtornos para a saúde mental e para o desenvolvimento infantil. "A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Acredito que ainda vai demorar um tempo para voltarmos a viver padrões que vivíamos antes."
Um levantamento feito pela reportagem mostrou que a maioria das escolas particulares na capital paulista teve no máximo dois casos de Covid entre os alunos ou entre os professores desde que foram abertas, há pouco mais de um mês.
A reportagem questionou 20 dos maiores colégios da capital e 14 deles concordaram em responder ao levantamento. Somadas as escolas, elas têm recebido mais de 7 mil estudantes em atividades presenciais e cerca de 2,5 mil docentes e funcionários. Para especialistas, o número é baixo e indica que a escola não é o principal local para risco de infecção.
Há preocupação, no entanto, com o crescimento da quantidade de casos de coronavírus na capital, que tem atingido principalmente as classes mais altas. Na semana passada, a escola americana Graded School, de São Paulo, teve de suspender aulas presenciais de alunos do ensino médio e outras turmas mais novas por surtos de Covid-19 entre alunos e professores.

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A contaminação, segundo carta enviada aos pais, teria sido causada por festas com centenas de adolescentes de vários colégios este mês. A escola também passou a exigir testes negativos de Covid para que os estudantes voltem a frequentar as atividades.

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