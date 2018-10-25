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Interiorização

Grupo de 30 venezuelanos vai para a Bahia com emprego garantido

As vagas foram obtidas graças a uma parceria do governo com a Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI), que fez contato prévio com empresas interessadas em mão de obra estrangeira qualificada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 18:29

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 18:29

Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista, Roraima Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um grupo de 30 venezuelanos que solicitou refúgio e residência temporária no Brasil está sendo levado nesta quinta-feira (25) de Boa Vista (RR) a Salvador (BA). De acordo com autoridades brasileiras, eles chegarão à capital baiana com vagas de trabalho ou empregabilidade já sinalizadas.
É a primeira vez que o processo de interiorização é feito com a garantia de uma vaga no mercado de trabalho no local de destino. As vagas foram obtidas graças a uma parceria do governo com a Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI), que fez contato prévio com empresas interessadas em mão de obra estrangeira qualificada.
O deslocamento até a capital baiana está sendo feito em uma aeronave C-99, da Força Aérea Brasileira (FAB). A expectativa é de que o pouso na Base Aérea de Salvador ocorra às 14h45. Dos 30 imigrantes, cinco ficarão na capital. Os demais seguirão para o município de Alagoinhas, localizado a cerca de 120 km de Salvador. Lá, serão empregados em uma indústria do ramo de bebidas.
Outros 14 venezuelanos serão enviados aos municípios de Florianópolis e Chapecó, em Santa Catarina, onde ficarão nas casas de parentes que já residem no local. Nesse caso, o deslocamento será feito por meio de voos comerciais custeados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).
De acordo com a Casa Civil, mais de 2,8 mil venezuelanos já participaram do programa de interiorização. A adesão a esse benefício só é feita após a assinatura de um termo de voluntariedade junto à OIM.

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