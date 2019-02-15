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'Gravata' de segurança mata jovem de 19 anos em supermercado no Rio

O rapaz foi imobilizado por um segurança, no início da tarde desta quinta-feira, 14, e acabou sufocado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2019 às 10:23

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 10:23

O rapaz foi imobilizado por um segurança, no início da tarde desta quinta-feira, 14, e acabou sufocado Crédito: Reprodução
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a morte de um homem de 19 anos, identificado como Pedro Gonzaga, em uma unidade da rede de supermercados Extra no Rio. O rapaz foi imobilizado por um segurança, no início da tarde desta quinta-feira, 14, e acabou sufocado. Nas imagens, o segurança aparece deitado sobre o jovem, aparentemente desacordado, e refuta pedidos de outras pessoas para que o solte.
Uma delas diz: "Está desmaiado, não está não?". Outra fala: "Ele tá com a mão roxa". Mas o segurança se nega a sair de cima e responde: "Quem sabe sou eu". Outros funcionários do supermercado ainda circundam os dois homens no chão, mas nada fazem.
Em nota, o supermercado Extra, que pertence ao Grupo Pão de Açúcar, afirmou que repudia atos de violência em suas lojas e que abriu uma investigação interna para apurar o caso. Inicialmente, segundo a empresa, foi constatado que "se tratou de uma reação à tentativa de furto a arma de um dos seguranças da unidade da Barra da Tijuca". Informou ainda que os seguranças envolvidos foram afastados.

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