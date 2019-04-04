Home
>
Brasil
>
Gráfica do Enem em falência perdeu imóveis e deve R$ 180 milhões

Gráfica do Enem em falência perdeu imóveis e deve R$ 180 milhões

A empresa defende, na petição judicial, que os contratos para impressão de avaliações federais não assegurariam receita estável, por dependerem de renovação anual