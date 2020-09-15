Governo reconhece emergência no MS em decorrência de incêndios florestais

Aeronaves do Exército e da FAB reforçam o combate aos incêndios que atingem a região de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul

Com a determinação, ficam dispensados de licitação contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre e de prestação de serviços e de obras relacionadas à operação, desde que possam ser concluídas em prazo máximo de 90 dias.