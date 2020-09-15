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Queimadas

Governo reconhece emergência no MS em decorrência de incêndios florestais

Ao menos 79 municípios sul-mato-grossenses e 1,4 milhão de hectares foram atingidos pelas queimadas, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 07:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 07:45
Aeronaves do Exército e da FAB reforçam o combate aos incêndios que atingem a região de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul
Aeronaves do Exército e da FAB reforçam o combate aos incêndios que atingem a região de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul Crédito: Governo do MS/Divulgação / Estadão
Após reportagem do Estadão revelar o efeito devastador das queimadas sobre as matas e os animais do Pantanal, o governo federal reconheceu a situação de emergência no Estado do Mato Grosso do Sul em decorrência dos incêndios florestais que assolam a região. A portaria foi publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em edição extra do Diário Oficial da União.
Nesta segunda-feira (14), o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), decretou situação de emergência em razão dos incêndios no Estado, a maior série de queimada das duas últimas décadas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao menos 79 municípios sul-mato-grossenses e 1,4 milhão de hectares foram atingidos, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente, de acordo com a publicação. O pantanal é o principal bioma ameaçado.
Com a determinação, ficam dispensados de licitação contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre e de prestação de serviços e de obras relacionadas à operação, desde que possam ser concluídas em prazo máximo de 90 dias.
Além disso, a publicação autoriza a atuação de voluntários nas ações de resposta ao desastre e na realização de campanhas para angariar e distribuir doações a atingidos, mediante coordenação da Defesa Civil.

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