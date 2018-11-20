Governo quer que formados em federais passem um ano no Mais Médicos

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O governo estuda criar mecanismos para que estudantes de Medicina das universidades federais prestem um ano de serviços no programa Mais Médicos após formados. A proposta foi debatida em reunião nesta segunda-feira entre os ministros da Saúde, Gilberto Occhi, e da Educação, Rossieli Soares.





Os detalhes da medida ainda serão estudados por um grupo conjunto das duas pastas, que vai elaborar mudanças no programa Mais Médicos após a saída dos profissionais cubanos, que deixarão o país em 20 dias.

Será preciso analisar, segundo fontes envolvidas diretamente nas discussões, quais fatores justificariam exigir a contrapartida do estudante.





A ideia central é que o aluno do ensino público federal devolva à sociedade o investimento que recebeu do Estado. Mas colocar a participação no Mais Médicos como condição para todos os graduandos seria de difícil implantação. As novas regras não devem valer para os editais que saem nesta terça-feira e na próxima semana.

Uma saída seria exigir a contrapartida dos estudantes que receberam algum tipo de benefício, além da própria formação gratuita, ao longo da jornada acadêmica. De qualquer maneira, o profissional recém-formado seria remunerado como todos os outros do Mais Médicos.

Outra medida discutida pelos ministros é fazer mais de uma edição por ano do Revalida, exame de certificação de diplomas de médico obtidos no exterior. Hoje a prova, feita em duas fases, chega a levar mais de 12 meses entre o edital e o resultado. A segunda etapa, de conhecimento prático, é a mais difícil de ser aplicada.

Para driblar as dificuldades e promover maior acesso dos participantes do Mais Médicos ao Revalida, o governo quer credenciar instituições públicas e privadas de excelência em Medicina para aplicar a prova prática. Além de hospitais ligados a universidades, unidades particulares conveniadas ao SUS poderiam participar.