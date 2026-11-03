Governo Lula deve enviar nesta terça (3) alíquota do 'imposto do pecado' ao Congresso, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo deve enviar ainda nesta terça-feira (3) ao Congresso Nacional uma medida provisória prevendo as alíquotas do Imposto Seletivo, criado pela reforma tributária para sobretaxar produtos nocivos à saúde e também conhecido como "imposto do pecado".

Segundo o ministro, o governo costurou um acordo com os setores afetados -indústria de bebidas alcóolicas, cigarro, bebidas açucaradas, minérios e automóveis, entre outros- para preservar a carga tributária atual já cobrada no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que será extinto.

Como o seletivo precisa do prazo de 90 dias para começar a valer (chamado de noventena), o acordo prevê extensão do IPI até janeiro, e a entrada em vigor do Imposto Seletivo em fevereiro de 2027.