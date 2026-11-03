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Reforma tributária

Governo Lula deve enviar nesta terça (3) alíquota do 'imposto do pecado' ao Congresso, diz ministro

Texto preserva carga atual cobrada sobre produtos hoje tributados pelo IPI; regra de 90 dias adia cobrança do novo tributo para fevereiro de 2027

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 11:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2026 às 11:31
BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo deve enviar ainda nesta terça-feira (3) ao Congresso Nacional uma medida provisória prevendo as alíquotas do Imposto Seletivo, criado pela reforma tributária para sobretaxar produtos nocivos à saúde e também conhecido como "imposto do pecado".
Segundo o ministro, o governo costurou um acordo com os setores afetados -indústria de bebidas alcóolicas, cigarro, bebidas açucaradas, minérios e automóveis, entre outros- para preservar a carga tributária atual já cobrada no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que será extinto.
Como o seletivo precisa do prazo de 90 dias para começar a valer (chamado de noventena), o acordo prevê extensão do IPI até janeiro, e a entrada em vigor do Imposto Seletivo em fevereiro de 2027.
Durigan negou que a demora do governo para enviar as alíquotas do Imposto Seletivo ao Congresso tenha resultado em uma carga maior da CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços), novo tributo sobre consumo, também criado pela reforma, cuja alíquota foi estipulada em 11,3% pelo TCU (Tribunal de Contas da União).

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