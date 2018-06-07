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Cartilha

Governo lança guia para orientar brasileiros que irão à Copa

Uma das sugestões do guia é evitar manifestações públicas sobre temas políticos, ideológicos e sociais

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:42
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira e o ministro do Esporte, Leandro Cruz participam do lançamento do "Guia Consular do Torcedor Brasileiro" Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Cerca de 60 mil brasileiros já compraram ingressos para assistir aos jogos da Copa do Mundo na Rússia. Para evitar que imprevistos prejudiquem a viagem dos turistas ao principal evento de futebol do planeta, o governo brasileiro preparou, em versões impressa e digital, o Guia Consular do Torcedor Brasileiro.
Além de trazer informações úteis para o viajante desfrutar dessa experiência única, o guia pode ajudar o brasileiro a evitar situações indesejadas em um país com tradições culturais diversas do Brasil como, por exemplo, pagar multa e ser deportado por demonstrações homoafetivas em ambientes públicos, que pode ser enquadrado como propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores, segundo a legislação local.
O guia sugere também que se evite manifestações públicas sobre temas políticos, ideológicos e sociais. Até mesmo o uso de bandeiras estrangeiras em praças e edifícios públicos podem resultar em problemas para o brasileiro desavisado. Nesse caso, a pena é bem menor, restrita à apreensão do símbolo augusto da paz, conforme descrito em nosso Hino da Bandeira.
Segundo a diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, embaixadora Luíza Ribeiro Lopes da Silva, a expectativa é de que regras como essas não sejam aplicadas a todos os turistas de forma absoluta. No entanto, nosso papel [por meio desta cartilha] é preventivo, no sentido de evitar problemas para os brasileiros que participarão do evento, disse ela durante o lançamento da publicação, no Ministério das Relações Exteriores.
O Guia Consular do Torcedor Brasileiro também aborda questões relativas ao clima, fuso horários, idioma, transporte, voltagem (que na Rússia é de 220/240v, com frequência de 50hz), segurança, transportes, câmbio e serviços bancários e comerciais. Além disso, apresenta telefones úteis e endereços importantes, com indicação no Google Maps, como de hospitais, estádios, hotéis, embaixada e postos consulares nas cidades de Sochi, Rostov, Samara, Kazan e São Petersburgo.
DIA A DIA DO TURISTA NA RÚSSIA
Também aborda questões burocráticas daquele país, em especial relativas a documentação. No caso do passaporte, o guia alerta que serão impedidos de entrar na Rússia pessoas portando passaportes com validade inferior a seis meses. Também alerta que as autoridades policiais podem exigir passaporte ou o cartão migratório que é entregue aos visitantes, para verificar o status migratório do indivíduo. No caso desses dois documentos, o guia informa também o que fazer em caso de perda.
Sobre a cultura local, o guia lista uma série de comportamentos que costumam ser vistos como inadequados para os russos. É o caso de subir em cercas, instalações de iluminação, mastros, estruturas de sustentação ou assentos, e até mesmo o uso de instrumentos musicais no estádio.
Para facilitar a comunicação com os russos, a publicação apresenta uma série de frases úteis, bem como os fonemas correspondentes das letras do alfabeto cirílico russo e o português, o que pode facilitar o deslocamento do turista com a leitura do nome das estações de metrô, por exemplo.
Este guia orientará os visitantes brasileiros em todos os aspectos. Desde normas, até comportamento e requisitos para a entrada, disse o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, durante o lançamento da publicação. Para atender a todos, estamos reforçando o serviço de assistência consular, já que é possível, após uma vitória estrondosa do Brasil, que alguns torcedores percam seus passaportes, acrescentou.
Uma curiosidade é que, em São Petersburgo, o posto consular funcionará tanto para brasileiros como para argentinos. Essa parceria, de acordo com Aloysio Nunes, é mais um fruto das colaborações entre os dois países. Colaboramos em tantos campos que a amizade com eles já faz parte de nosso patrimônio, disse o ministro.
Segundo o ministro do Esporte, Leandro Cruz, a cartilha anunciada hoje representa uma segurança maior para as dezenas de milhares de torcedores brasileiros que participarão do evento. O guia pode ser acessado nos sites do Ministério da Justiça e do Ministério do Esporte ou ser baixado em versão PDF, ele poderá ser acessado por todos os sistemas operacionais dos celulares.

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