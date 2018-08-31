Governo federal oferece proteção à viúva de Marielle Franco

Marielle Franco, assassinada a tiros no Rio no dia 14 de maio, ao lado da esposa, Mônica Benício Crédito: Arquivo pessoal

O Ministério dos Direitos Humanos vai incluir a arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Marielle foi assassinada em 14 de março deste ano, junto com o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Passados quase seis meses, o crime ainda não foi esclarecido e Mônica diz que continua recebendo ameaças anônimas.

Eu fui recebida ontem (29) pelos responsáveis pelo programa e, hoje, pelo ministro Gustavo Rocha, que se comprometeu com dar publicidade ao fato de que o assassinato da Marielle foi um grave atentado contra os direitos humanos e com fazer o que for possível, dentro da alçada dele, para acompanhar as investigações, disse Mônica à Agência Brasil, pouco antes de se dirigir para uma reunião com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

A arquiteta confirmou que, além de ameaças físicas que podem ter relação com o assassinato de Marielle Franco, continua sendo alvo de manifestações de ódio. Fato que, no início do mês, motivou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), a pedir que o Brasil adote medidas para protegê-la.

Não ocasião, o Ministério dos Direitos Humanos informou que seguiria realizando articulações com os outros órgãos federais e do estado do Rio de Janeiro, a fim de que se cumpra as decisões da CIDH. A pasta também garantiu que, desde antes da decisão, já vinha realizando o trabalho de articulações com outros entes governamentais para garantir a integridade de Mônica.

Ontem, o ministério me ofereceu segurança. Conversamos para alinhar [as bases] e aceitei alguns recursos [protetivos]. Nada parecido ao programa de testemunhas, que é mais restritivo do que o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, disse Mônica, sem detalhar as medidas que vão ser adotadas a partir de agora.

INVESTIGAÇÕES

Mônica também destacou a importância de o ministro Gustavo Rocha vir a público tratar o crime da Marielle como grave violação contra os direitos humanos, ajudando a dar ao caso à dimensão que ele merece. Ela diz que se sente constrangida devido à demora das autoridades em identificar e punir os envolvidos no assassinato que teve repercussão mundial.

São 170 dias sem nenhuma resposta. Este silêncio é angustiante. Eu vinha manifestando confiar no trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas, agora, já estamos estudando pedir a federalização da apuração, acrescentou Mônica.

Desde o assassinato de Marielle, ela já viajou ao exterior e participou de vários eventos onde falou sobre o caso. Eu disse ao ministro Gustavo Rocha que me sinto constrangida sempre que sou questionada sobre o andamento das investigações. É vergonhoso declarar que eu não tenho nenhum tipo de resposta. Eu entendo que o sigilo seja valioso para as investigações, mas não termos nenhuma informação passa uma ideia, inclusive à população, de que o caso nem sequer está em andamento. Por isso estamos discutindo a possibilidade de pedir a federalização, vendo quais seriam os termos, os impactos, o que se ganha e se perde caso isso seja feito, revelou a arquiteta, que pretende se encontrar com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ainda hoje (31).

Em nota em que classifica Marielle Franco como uma notável defensora dos direitos humanos, o ministro Gustavo Rocha afirma que não se pode permitir a impunidade. Temos que unir forças para desvendar esse caso. A elucidação tempestiva do caso é importante não apenas para a família, como para o Estado brasileiro, como garantia de que essa violência não torne a se repetir.