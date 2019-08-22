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Combate à criminalidade violenta

Governo Federal autoriza atuação da Força Nacional em Cariacica

Uma das portarias publicadas nesta quinta-feira (22) libera a atuação da tropa por 180 dias, a contar de hoje, em ações de polícia judiciária e perícia forense

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 06:25
Agentes da Força Nacional de Segurança, que podem reforçar o policiamento em Cariacica. Crédito: Divulgação
O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio aos Estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná. São duas Portarias, publicadas nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), que dispõem sobre o emprego da Força nesses Estados para cumprimento dos objetivos do projeto "Em Frente Brasil" (Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta). No Espírito Santo, 80 agentes da tropa tem previsão de chegar no próximo dia 28, com atuação em Cariacica.
>Além da Força Nacional, Cariacica terá R$ 200 milhões em investimento
A primeira portaria autoriza o uso da Força Nacional nos Estados citados, nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO),
Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR), e aos órgãos de segurança pública, por 120 dias, a contar de 30 de agosto, para atuar nas ações de policiamento ostensivo nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do Patrimônio.
A segunda portaria autoriza a atuação da Força nas mesmas localidades, por um período de 180 dias a contar de hoje, para operar em ações de polícia judiciária e perícia forense no combate à criminalidade violenta.
Nos dois casos, as portarias esclarecem que esse prazo de apoio poderá ser prorrogado se necessário e solicitado pelo órgão apoiado.

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