Diário Oficial

Governo exonera diretor de Conteúdo e Programação da EBC

Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:20 - Atualizado há 6 anos

Sede da EBC em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A Secretaria de Governo exonerou Vancarlos de Oliveira Alves do cargo de diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 9.

Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho, quando assumiu o posto no lugar de Nei Guimarães Barbosa. Antes, Oliveira Alves já trabalhava na empresa e chegou a ocupar cargos como gerente de Programação e gerente executivo de TV e Rede.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta