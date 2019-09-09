Home
Governo exonera diretor de Conteúdo e Programação da EBC

Governo exonera diretor de Conteúdo e Programação da EBC

Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho

Agência Estado

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 19:20

 - Atualizado há 6 anos

Sede da EBC em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A Secretaria de Governo exonerou Vancarlos de Oliveira Alves do cargo de diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 9.

Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho, quando assumiu o posto no lugar de Nei Guimarães Barbosa. Antes, Oliveira Alves já trabalhava na empresa e chegou a ocupar cargos como gerente de Programação e gerente executivo de TV e Rede.

