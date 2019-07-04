Governo doa 42 mil itens para reforçar segurança nos estados

Revólver e munição Crédito: Reprodução

O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou nesta quarta-feira (03), em Brasília, a doação de 42 mil itens de segurança para todos os 26 governos estaduais e o Distrito Federal. Os bens, que fazem parte do acervo da Força Nacional de Segurança Pública, estão avaliados em R$ 43 milhões e incluem armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva e coletes balísticos.

A cerimônia de doação, que ocorreu na Praça dos Três Poderes, contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça, Sergio Moro. Integrantes da Força Nacional realizaram um desfile militar para exibir parte dos equipamentos doados. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teóphilo, os itens estavam guardados em depósitos da Força Nacional em diversas partes do país, muitos deles ociosos e próximos do prazo de validade.

Em rápido pronunciamento, Sergio Moro ressaltou que a iniciativa visa reforçar a parceria federativa entre União, estados e municípios, nas ações de segurança pública. Ele também ressaltou a queda nos índices de criminalidade registrada nos primeiros meses do ano. Segundo o próprio Ministério da Justiça, a taxa de homicídios recuou 23% no primeiro bimestre.