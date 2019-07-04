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Investimento

Governo doa 42 mil itens para reforçar segurança nos estados

Os bens, que fazem parte do acervo da Força Nacional de Segurança Pública, incluem armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva e coletes balísticos

Publicado em 

03 jul 2019 às 21:40

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 21:40

Revólver e munição Crédito: Reprodução
O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou nesta quarta-feira (03), em Brasília, a doação de 42 mil itens de segurança para todos os 26 governos estaduais e o Distrito Federal. Os bens, que fazem parte do acervo da Força Nacional de Segurança Pública, estão avaliados em R$ 43 milhões e incluem armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva e coletes balísticos.
A cerimônia de doação, que ocorreu na Praça dos Três Poderes, contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do ministro da Justiça, Sergio Moro. Integrantes da Força Nacional realizaram um desfile militar para exibir parte dos equipamentos doados. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teóphilo, os itens estavam guardados em depósitos da Força Nacional em diversas partes do país, muitos deles ociosos e próximos do prazo de validade.
Em rápido pronunciamento, Sergio Moro ressaltou que a iniciativa visa reforçar a parceria federativa entre União, estados e municípios, nas ações de segurança pública. Ele também ressaltou a queda nos índices de criminalidade registrada nos primeiros meses do ano. Segundo o próprio Ministério da Justiça, a taxa de homicídios recuou 23% no primeiro bimestre.
> Ataque a conversas entre autoridades deve ser segurança de estado?
"Essa redução é alvissareira, embora, devemos ressalvar que, mesmo com essa redução, os números ainda existentes são muito ruins", disse.

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