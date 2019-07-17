Gestão

Governo do RJ vai assumir administração do Sambódromo

O objetivo do Estado é utilizar o espaço durante todo o ano e não apenas no Carnaval

Publicado em 17 de julho de 2019

Desfile da escola de samba do grupo especial Imperatriz Leopoldinense, no Sambódromo do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A administração do Sambódromo do Rio de Janeiro será de responsabilidade do governo do estado a partir do ano que vem. Em nota à imprensa, a assessoria de comunicação do governo estadual informou que o acerto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, atual gestora, se deu na noite desta terça-feir (16).

Em junho, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o governador, Wilson Witzel, já haviam antecipado que haveria uma parceria entre estado e prefeitura no Sambódromo. Foi levantada, inclusive, a possibilidade de concessão à iniciativa privada. Na nota divulgada nesta quarta-feira (17), o governo afirma que os detalhes sobre a gestão do espaço serão divulgados nos próximos dias.

"O objetivo do governo estadual é que o espaço seja utilizado durante o ano inteiro, e não apenas no Carnaval", diz o texto.

O sambódromo do Rio de Janeiro fica no centro da cidade, na Avenida Marquês de Sapucaí, que é percorrida pelas escolas de samba da Avenida Presidente Vargas à Praça da Apoteose. O local recebe os desfiles das escolas de samba do grupo especial, das escolas de samba da Série A e das escolas mirins, além de ensaios técnicos e apuração das notas dos jurados. Ao longo do ano, shows e eventos também são realizados na Praça da Apoteose.

