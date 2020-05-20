Governo do Rio cria classificação em 3 bandeiras para flexibilizar isolamento

O governo do Estado do Rio criou um sistema de classificação em três bandeiras e definiu regras para flexibilização do isolamento social no Estado, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Sem apresentar datas, a ideia é diminuir os níveis de quarentena - que, segundo o monitor inloco/Estadão, atualmente é de apenas 45% - considerando a taxa de ocupação de leitos nos hospitais e a curva de contaminação pelo novo coronavírus.

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação

"A gente vai começar a flexibilizar quando a gente tiver certeza de que está no caminho certo", disse nesta quarta-feira, 20, o subsecretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Guilherme Mercês. "A gente pode falar de retomada, as empresas estão falando em retomada, mas temos que tomar cuidado para proteger os trabalhadores e as empresas."

O sistema de classificação tem três bandeiras, vermelha, amarela e verde. A bandeira vermelha, com regras mais duras, representa o estágio atual de isolamento, e será acionada sempre que a taxa de ocupação de leitos for superior a 90%. Uma primeira flexibilização - que incluirá inclusive a reabertura de shoppings e academias - será feita quando a classificação for amarela.

Nesse estágio, a taxa de ocupação de leitos terá que ser de no máximo 90% e a curva de contaminação terá que ter trajetória descendente. A bandeira verde indica estágio de normalidade, com a taxa de ocupação nos hospitais abaixo de 70% e curva de contaminação descendente.