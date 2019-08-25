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Queimadas

Governo desbloqueia R$ 38,5 milhões para combater incêndios na Amazônia

A liberação do dinheiro atende a um pedido feito pelo Ministério da Defesa para as operações de combate a queimadas

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 08:15
Incêndio na Amazônia Crédito: Reprodução/TV Globo
O Ministério da Economia aprovou a liberação imediata de R$ 38,5 milhões para o Ministério da Defesa. O valor a ser desbloqueado atende a um pedido feito pela pasta para as operações de combate a queimadas na Amazônia. 
"Feitas as primeiras estimativas de valor, considerando o cenário fiscal vigente, o Ministério da Economia aprovou a liberação imediata de R$ 38,5 milhões, procurando atender de forma emergencial pleito apresentado pela Defesa", afirma a pasta em nota. 
O ministério comandado por Paulo Guedes ainda afirma estar acompanhando a evolução do tema e diz que tomará as providências necessárias, em conjunto com a Defesa, para atender o decreto que emprega as Forças Armadas para combater o fogo na região
> Quatro estados pedem ajuda das Forças Armadas para combate a incêndios
O decreto de sexta-feira (23) autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem na Amazônia Legal. O objetivo é criar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e fazer levantamento e combate a focos de incêndio. 
Neste sábado, a Força Aérea Brasileira (FAB) começou a usar duas aeronaves C-130 Hércules no combate aos focos de incêndio.

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