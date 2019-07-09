Home
Governo de SP amplia imunização contra sarampo em cinco municípios

Até o momento foram confirmados 206 casos da doença no estado. Mais da metade dos casos (66% do total) se concentra na capital, com 137 registros

Agência Brasil

Publicado em 9 de julho de 2019 às 17:48

 - Atualizado há 6 anos

Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo vai ampliar a imunização contra sarampo para jovens de 15 a 29 anos em mais cinco municípios da Grande São Paulo. Essa faixa etária, segundo a secretaria, é considerada a mais vulnerável a infecções por causa da baixa procura pela segunda dose da vacina.

Com isso, serão vacinados jovens e adultos dessa faixa etária das cidades de Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, locais onde há circulação do vírus. A campanha de vacinação nestas cidades será iniciada na quinta-feira (11). A expectativa da secretaria é imunizar mais de 900 mil jovens e adultos dessa faixa etária nesses locais. No dia 20 de julho será realizado um Dia D de Imunização.

Na capital paulista, a campanha está ocorrendo desde o dia 10 de junho e a meta é vacinar 2,9 milhões de paulistanos com idade entre 15 e 29 anos. Até o dia 1º de Julho, 47 mil pessoas foram vacinadas na cidade de São Paulo.

Até o momento foram confirmados 206 casos de sarampo no estado. Mais da metade dos casos (66% do total) se concentra na capital, com 137 registros. Na faixa etária entre 15 e 29 anos, foram registrados 98 casos.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Há contraindicação para gestantes e imunodeprimidos, como pessoas submetidas a tratamento de leucemia e pacientes oncológicos.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, provocada por vírus, grave e transmitida pela fala, tosse e espirro. A doença é extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. O sarampo caracteriza-se principalmente por febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal.

