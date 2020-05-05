Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo avalia oferecer visto humanitário a diplomatas chavistas
Durante pandemia

Governo avalia oferecer visto humanitário a diplomatas chavistas

O governo Bolsonaro estuda oferecer um visto humanitário ou de refúgio aos representantes do ditador Nicolás Maduro caso prefiram não voltar para a Venezuela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 09:03

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 09:03

Fronteira entre o Brasil e Venezuela
Fronteira entre o Brasil e Venezuela Crédito: Emily Costa/G1 RR
Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir a expulsão de diplomatas chavistas do Brasil, o governo Jair Bolsonaro estuda oferecer vistos emergenciais aos representantes do ditador Nicolás Maduro que queiram permanecer no país durante a pandemia da Covid-19.
A opção é uma das saídas que têm sido estudadas por auxiliares de Bolsonaro após tanto o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, quanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) terem colocado obstáculos para a saída dos diplomatas.
Barroso concedeu liminar (decisão provisória) no fim de semana suspendendo por dez dias a determinação do governo e exigiu que o Itamaraty preste esclarecimentos sobre a ordem de expulsão.
A decisão foi considerada pelo Planalto uma nova ingerência do Supremo em assunto do Executivo.

Veja Também

Barroso suspende ordem para expulsar diplomatas venezuelanos

Entre os argumentos levantados pelo ministro, estão a pandemia do novo coronavírus e os maiores riscos de contágio durante deslocamentos.
Um parecer do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi no mesmo sentido.
Com a decisão judicial, auxiliares de Bolsonaro passaram a discutir como resolver o impasse.
Uma das opções colocadas sobre a mesa é que o Brasil comunique os chavistas de que eles poderão solicitar um visto humanitário ou de refúgio caso prefiram não voltar para a Venezuela durante a crise.

Veja Também

Maduro chama Bolsonaro de "coronalouco" e de irresponsável

Nesse cenário, caso aceitem, eles deixariam de estar no Brasil como diplomatas e perderiam as imunidades e os privilégios inerentes a essa função. Mas não precisariam deixar o país em meio à emergência sanitária.
Nas discussões sobre o tema, membros do governo Bolsonaro destacaram que o oferecimento de vistos colocaria ainda sobre os chavistas o ônus de declarar que preferem passar pela crise do coronavírus no Brasil, e não na Venezuela.
Embora o país vizinho tenha menos pacientes de Covid-19 registrados, o caráter autoritário da ditadura e a falta de informações confiáveis levantam suspeitas na comunidade internacional de que pode haver subnotificação massiva de casos, além da falta de estrutura hospitalar para lidar com a pandemia.
O tema ainda está em análise no governo, e Bolsonaro se reuniu, nesta segunda-feira (4), com o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

Veja Também

Bolsonaro deveria ler a Constituição que promete cumprir

Internamente, auxiliares do presidente rechaçam os argumentos de que haveria maiores riscos de transmissão no deslocamento para a Venezuela, sob o argumento de que o governo daria todas as condições para o regime de Maduro retirar seu pessoal do Brasil com segurança.
Eles citam como exemplo as tratativas com os chavistas para possibilitar a evacuação, em meados de abril, de diplomatas brasileiros da Venezuela.
A ideia de aliados do presidente, inclusive, era que a retirada dos corpos diplomáticos de ambos países fosse uma ação coordenada, o que evitaria que o Brasil precisasse, por exemplo, declarar os bolivarianos personae non gratae.
Bolsonaro ficou irritado no fim de semana com a decisão de Barroso, e o descontentamento do governo também foi manifestado, nesta segunda, pelo vice-presidente, Hamilton Mourão.

Veja Também

"Poderes têm que 'entender o limite da responsabilidade da cada um", diz Mourão

"Os casos mais recentes, que foram a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e a questão dos diplomatas venezuelanos, eram decisões que são do presidente da República. É responsabilidade dele, é decisão dele escolher seus auxiliares, assim como chefe de Estado ele é o responsável pela política externa do país", disse o vice-presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha.
A primeira determinação de que os diplomatas bolivarianos deveriam deixar o Brasil é do início de março. Na ocasião, foram dados 60 dias para que a decisão fosse cumprida.
Na semana passada, o Itamaraty enviou documento à embaixada e aos consulados venezuelanos no país e listou 34 funcionários que deveriam sair do país - com seus dependentes - até o sábado passado (2).

Veja Também

Bolsonaro nomeia para a PF indicado de Ramagem, barrado pelo Supremo

A saída do corpo diplomático de Maduro do Brasil é um desejo antigo de Bolsonaro, desde que reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como presidente da Venezuela.
Tanto que o governo considera a advogada María Teresa Belandria, enviada por Guaidó ao Brasil, como a embaixadora legítima do país vizinho.
O regime de Maduro reagiu à ordem de expulsão e, na quinta-feira (30), publicou um comunicado em que acusa o Brasil de "exercer pressões indevidas" para "forçar a saída intempestiva" do seu corpo diplomático do Brasil.

Veja Também

Boletim aponta que mortes por Covid-19 no Brasil somam 7.321

Juiz rejeita denúncia por morte de Herzog nos porões da ditadura

Marco Aurélio pede que só colegiado do STF suspenda decisões do presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados