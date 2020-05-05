Governo avalia oferecer visto humanitário a diplomatas chavistas

Fronteira entre o Brasil e Venezuela Crédito: Emily Costa/G1 RR

A opção é uma das saídas que têm sido estudadas por auxiliares de Bolsonaro após tanto o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, quanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) terem colocado obstáculos para a saída dos diplomatas.

Barroso concedeu liminar (decisão provisória) no fim de semana suspendendo por dez dias a determinação do governo e exigiu que o Itamaraty preste esclarecimentos sobre a ordem de expulsão.

A decisão foi considerada pelo Planalto uma nova ingerência do Supremo em assunto do Executivo.

Entre os argumentos levantados pelo ministro, estão a pandemia do novo coronavírus e os maiores riscos de contágio durante deslocamentos.

Um parecer do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi no mesmo sentido.

Com a decisão judicial, auxiliares de Bolsonaro passaram a discutir como resolver o impasse.

Uma das opções colocadas sobre a mesa é que o Brasil comunique os chavistas de que eles poderão solicitar um visto humanitário ou de refúgio caso prefiram não voltar para a Venezuela durante a crise.

Nesse cenário, caso aceitem, eles deixariam de estar no Brasil como diplomatas e perderiam as imunidades e os privilégios inerentes a essa função. Mas não precisariam deixar o país em meio à emergência sanitária.

Nas discussões sobre o tema, membros do governo Bolsonaro destacaram que o oferecimento de vistos colocaria ainda sobre os chavistas o ônus de declarar que preferem passar pela crise do coronavírus no Brasil, e não na Venezuela.

Embora o país vizinho tenha menos pacientes de Covid-19 registrados, o caráter autoritário da ditadura e a falta de informações confiáveis levantam suspeitas na comunidade internacional de que pode haver subnotificação massiva de casos, além da falta de estrutura hospitalar para lidar com a pandemia.

O tema ainda está em análise no governo, e Bolsonaro se reuniu, nesta segunda-feira (4), com o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

Internamente, auxiliares do presidente rechaçam os argumentos de que haveria maiores riscos de transmissão no deslocamento para a Venezuela, sob o argumento de que o governo daria todas as condições para o regime de Maduro retirar seu pessoal do Brasil com segurança.

Eles citam como exemplo as tratativas com os chavistas para possibilitar a evacuação, em meados de abril, de diplomatas brasileiros da Venezuela.

A ideia de aliados do presidente, inclusive, era que a retirada dos corpos diplomáticos de ambos países fosse uma ação coordenada, o que evitaria que o Brasil precisasse, por exemplo, declarar os bolivarianos personae non gratae.

Bolsonaro ficou irritado no fim de semana com a decisão de Barroso, e o descontentamento do governo também foi manifestado, nesta segunda, pelo vice-presidente, Hamilton Mourão

"Os casos mais recentes, que foram a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e a questão dos diplomatas venezuelanos, eram decisões que são do presidente da República. É responsabilidade dele, é decisão dele escolher seus auxiliares, assim como chefe de Estado ele é o responsável pela política externa do país", disse o vice-presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha.

A primeira determinação de que os diplomatas bolivarianos deveriam deixar o Brasil é do início de março. Na ocasião, foram dados 60 dias para que a decisão fosse cumprida.

Na semana passada, o Itamaraty enviou documento à embaixada e aos consulados venezuelanos no país e listou 34 funcionários que deveriam sair do país - com seus dependentes - até o sábado passado (2).

A saída do corpo diplomático de Maduro do Brasil é um desejo antigo de Bolsonaro, desde que reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como presidente da Venezuela.

Tanto que o governo considera a advogada María Teresa Belandria, enviada por Guaidó ao Brasil, como a embaixadora legítima do país vizinho.