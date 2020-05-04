Marco Aurélio pede que só colegiado do STF suspenda decisões do presidente

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou ofício ao presidente da corte, Dias Toffoli, pedindo que decisões que impliquem na suspensão de atos de outros Poderes seja decidido sempre pelo colegiado, formado pelos 11 magistrados do tribunal - e não de forma individual, como hoje ocorre.

Ministro Marco Aurélio durante sessão da 1ª turma do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

"Quando se invade área alheia, é sempre um problema seríssimo", segue o magistrado.

A decisão de Alexandre de Moraes provocou forte reação de Bolsonaro, que afirmou que o país esteve à beira de uma crise institucional devido à intromissão do Supremo em atribuições do executivo.

"Decisões de envergadura de outros poderes devem ser analisadas pelo colegiado", diz Marco Aurélio. "Há um Supremo, e não onze", afirma ele, referindo-se ao número de magistrados da corte.