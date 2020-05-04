Bolsonaro deveria ler a Constituição que promete cumprir

Mas a máscara diplomática de Bolsonaro logo caiu e, neste fim de semana, voltou a prestigiar protesto que pedia o fechamento do Supremo e do Congresso. E sua retórica acirrou-se para um mais explícito “não vamos admitir interferência”. De novo com má-fé, Bolsonaro acusa de invasão as atribuições do Legislativo e do Judiciário, próprias do sistema de pesos e contrapesos da democracia. Infla seu séquito com uma retórica que embaralha as fronteiras entre independência e ingerência.

No domingo, Bolsonaro prometeu que ele e seu governo não só exigirão, mas farão cumprir a Constituição a qualquer preço. Poderia começar pelo Artigo 2º, que determina a independência dos Poderes. O presidente já admitiu que não lê alguns dos decretos e medidas provisórias que assina, porque alguns “têm mais de 20 páginas”. Mas o artigo citado tem apena uma linha. Não surpreende que Bolsonaro, dado seu histórico, confunda arbítrio com soberania popular. Mas não pode deixar de horrorizar que um presidente eleito desconheça a força e o sentido das leis que ele jurou cumprir.