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Ministro da Saúde

Teich defende distanciamento social um dia após Bolsonaro atacar a medida

O Ministro da Saúde ressaltou na manhã desta segunda (04) que não existe uma mudança de política em relação ao distanciamento, que tem de ser mantido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:15

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:15

Ministro da Saúde, Nelson Teich
Ministro da Saúde, Nelson Teich Crédito: JOSE DIAS/PR
Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro voltar a desrespeitar e a atacar o distanciamento social, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que a política oficial do governo federal é a de manutenção dessa medida para enfrentar a pandemia.
"A gente tem deixado claro que não existe uma mudança de política em relação ao distanciamento, tem de ser mantido", disse Teich nesta segunda-feira (4), após visita ao Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus. "Neste momento, a política de distanciamento não foi mudada."
As declarações de Teich repetem o roteiro do seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, demitido por Bolsonaro após defender enfaticamente o isolamento, medida criticada reiteradas vezes pelo presidente.
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Como tem sido a praxe, neste fim de semana, Bolsonaro voltou a desafiar o isolamento social e a promover aglomerações. No sábado (2), ele visitou duas cidades de Goiás, onde cumprimentou apoiadores e gerou tumulto. No dia seguinte, cumprimentou simpatizantes reunidos em frente à Praça dos Três Poderes.
Aos apoiadores, Bolsonaro repetiu o discurso de que as medidas de isolamento estão destruindo os empregos. "É inadmissível", afirmou. Para ele, o efeito colateral das restrições pode ser mais "danoso" do que o próprio coronavírus.
A chegada de Teich ao Amazonas coincide com mais um novo recorde de novos casos confirmados em 24 h, 621 registros neste domingo (3). O total de mortos chega a 548, e 1.901 se recuperaram da doença no estado.
A agenda de Teich em Manaus inclui visita a hospitais e encontros com o governador Wilson Lima (PSC) e Arthur Virgílio Neto (PSDB).

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