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Sanção

Governo aprova lei que amplia licença paternidade nas Forças Armadas

Medida aumenta de cinco para vinte dias a licença paternidade dos integrantes das Forças Armadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 20:49

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 20:49

O presidente da República em exercício, ministro Dias Toffoli, preside cerimônia de sanção de Lei que amplia licença paternidade para integrantes das Forças Armadas Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O presidente da República em exercício, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, sancionou nesta segunda-feira (24) a lei que aumenta de cinco para 20 dias a licença paternidade dos integrantes das Forças Armadas. A assinatura ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto. Toffoli destacou a medida como um reconhecimento da importância da participação do pai nas primeiras semanas de vida do bebê.
É crucial porque estimula nesta fase, particularmente importante, o desenvolvimento dos laços afetivos entre pai e filho. É crucial também porque ajuda a aliviar o peso que tradicionalmente recai sobre a mãe. A divisão de tarefas com o pai atende os interesses da saúde da mãe e da criança, disse Toffoli. Para ele, a extensão da licença significa a valorização da paternidade.
Com a alteração, os militares terão a licença-paternidade semelhante à dos servidores públicos federais, na esfera civil, e dos empregados da iniciativa privada, no caso das empresas que participam do programa Empresa Cidadã, criado em 2016.
O ministro da Defesa, General Silva e Luna, também discursou no evento. A fala deu ênfase ao papel do pai na educação dos filhos. Ser pai significa ser base, proteção, ordem, autoridade, força, vigor, verdade. Significa ser mestre, [ter] capacidade de indicar caminhos, mesmo sabendo quão custoso será trilhá-los. Ser pai significa ter um grande amor pelos filhos. Amá-los na alegria, na diversão e na dor. Amá-los ensinando a distinguir ninhos de arapuca.
Toffoli ficará na presidência da República interinamente até terça-feira (25), quando Michel Temer retorna de Nova York. Ele está na cidade norte-americana acompanhando as atividades da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

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