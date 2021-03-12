Governador de MG afasta secretário de Saúde após vacinação irregular

Pelo Twitter, Zema afirmou que agradece ao ex-secretário pelo trabalho realizado à frente da secretaria, em especial pelo combate à pandemia e retomada das obras dos hospitais regionais do Estado. "Minas Gerais tem um dos melhores resultados no enfrentamento ao coronavírus graças à responsabilidade da gestão", escreveu. No lugar de Amaral, assume o médico Fábio Baccheretti, atual presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).