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Covid-19

Governador de MG afasta secretário de Saúde após vacinação irregular

Ao todo, 806 servidores da secretaria, incluindo Carlos Amaral, receberam doses de imunizantes contra Covid-19. Uma CPI foi aberta

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:48

Publicado em 

12 mar 2021 às 10:48
Romeu Zema (Novo) é governador de Minas Gerais
Governador de Minas, Romeu Zema Crédito: FIEMG/Divulgação
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira (11) o afastamento do secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, após denúncias de irregularidades na aplicação de vacinas contra a Covid-19 a servidores da pasta. Ao todo, 806 servidores da secretaria, incluindo Carlos Amaral, receberam doses de imunizantes.
Pelo Twitter, Zema afirmou que agradece ao ex-secretário pelo trabalho realizado à frente da secretaria, em especial pelo combate à pandemia e retomada das obras dos hospitais regionais do Estado. "Minas Gerais tem um dos melhores resultados no enfrentamento ao coronavírus graças à responsabilidade da gestão", escreveu. No lugar de Amaral, assume o médico Fábio Baccheretti, atual presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).
As denúncias da vacinação irregular motivaram abertura de comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quinta-feira (11). É a primeira vez que o governador Romeu Zema, eleito com a promessa de combater privilégios, enfrenta uma CPI.

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