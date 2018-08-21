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Investigação

Gilmar Mendes nega pedido de liberdade a Sérgio Cabral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou pedido para soltar o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 01:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 01:04
Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou pedido para soltar o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016 em função dos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e no Paraná.
No pedido, a defesa do ex-governador requer extensão do habeas corpus concedido ao ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro Hudson Braga, que, em maio, teve a prisão substituída por medidas cautelares, como proibição de manter contato com outros investigados e de deixar o país, além de recolhimento noturno e nos fins de semana.
Os advogados também pediram a transferência de Cabral para uma Sala de Estado Maior, fora de um presídio e em uma das unidades da Polícia Militar, porque o benefício teria sido garantido em outras instâncias ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de Minas Eduardo Azeredo, que também estão presos.
Em sua decisão, Mendes entendeu que Cabral não pode ser libertado por sua eventual posição do requerente como líder da organização criminosa que desviava recursos do governo do Rio. Em uma das ações penais sobre as acusações, o ex-governador foi condenado a 45 anos de prisão.
Observa-se, portanto, que, segundo a sentença, Sérgio Cabral exercia o comando da organização criminosa que se instalou na Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro durante e após os seus mandatos como Governador (2007 a 2010 e 2011 a 2014) , decidiu Gilmar Mendes.

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