Gilmar Mendes nega pedido de liberdade a Sérgio Cabral

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou pedido para soltar o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016 em função dos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e no Paraná.

No pedido, a defesa do ex-governador requer extensão do habeas corpus concedido ao ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro Hudson Braga, que, em maio, teve a prisão substituída por medidas cautelares, como proibição de manter contato com outros investigados e de deixar o país, além de recolhimento noturno e nos fins de semana.

Os advogados também pediram a transferência de Cabral para uma Sala de Estado Maior, fora de um presídio e em uma das unidades da Polícia Militar, porque o benefício teria sido garantido em outras instâncias ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de Minas Eduardo Azeredo, que também estão presos.

Em sua decisão, Mendes entendeu que Cabral não pode ser libertado por sua eventual posição do requerente como líder da organização criminosa que desviava recursos do governo do Rio. Em uma das ações penais sobre as acusações, o ex-governador foi condenado a 45 anos de prisão.