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Mais um militar

General Antônio Leite dos Santos Filho é nomeado diretor-geral do Dnit

O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 10:11

Publicado em 

14 jan 2019 às 10:11
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Agência Brasil/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro nomeou o general Antônio Leite dos Santos Filho para exercer o cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio de Freitas. O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14.
Outros três diretores do Dnit também já foram definidos: Andre Kuhn (Diretoria Executiva), Marcio Lima Medeiros (Administração e Finanças) e Karoline Brasileiro Quirino Lemos (Infraestrutura Aquaviária). Ao todo, a diretoria colegiada do Dnit é composta por sete diretores, incluindo o diretor-geral.
INFRAESTRUTURA 
No Ministério da Infraestrutura, foram nomeados Jamil Megid Júnior, para o cargo de secretário nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário, e Alex de Sousa Araújo, para o cargo de diretor do Departamento de Parcerias da Secretaria de Fomento e Parcerias.
PETRÓLEO
O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou Marcio Felix Carvalho Bezerra para o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta. A nomeação está no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.
Marcio Felix já exerceu a mesma função no governo anterior, antes de Moreira Franco assumir o ministério este ano. Em abril, Felix foi nomeado secretário executivo do MME na gestão de Moreira. Mas foi exonerado no início deste mês, pelo novo governo, dando lugar à nova secretária executiva da pasta, Marisete Fátima Dadald Pereira.
Felix assume a Secretaria de Petróleo em substituição a João Vicente de Carvalho Vieira, exonerado nesta segunda-feira.

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