Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Gasômetro da Usiminas em Ipatinga explode e área é evacuada
Minas Gerais

Gasômetro da Usiminas em Ipatinga explode e área é evacuada

De acordo com a empresa, não há registro de vítimas

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:52
Uma internauta do Twitter registrou a fumaça saindo da Usiminas, em Ipatinga Crédito: @LaaupEtc | Twitter
A Usiminas confirmou no início da tarde desta sexta-feira (10) por meio de nota de sua assessoria de comunicação, que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga, na região leste do Estado de Minas Gerais.
De acordo com a empresa, até as 13h40, não havia registro de vítimas, mas toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e, segundo a assessoria, a canalização de gás já foi bloqueada e não há vazamento.
Explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga Crédito: Reprodução | Twitter
Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga estavam no início da tarde desta sexta na portaria da planta em busca de informações sobre a explosão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados