Gasômetro da Usiminas em Ipatinga explode e área é evacuada

Uma internauta do Twitter registrou a fumaça saindo da Usiminas, em Ipatinga Crédito: @LaaupEtc | Twitter

A Usiminas confirmou no início da tarde desta sexta-feira (10) por meio de nota de sua assessoria de comunicação, que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga, na região leste do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a empresa, até as 13h40, não havia registro de vítimas, mas toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e, segundo a assessoria, a canalização de gás já foi bloqueada e não há vazamento.

Explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga Crédito: Reprodução | Twitter