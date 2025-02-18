Garoto de 14 anos morre após esmagar borboleta e injetar líquido no corpo

Adolescente morreu no Hospital Geral de Vitória da Conquista, na Bahia, após injetar líquido da borboleta Crédito: Divulgação/Sesab/Reprodução

Um adolescente de 14 anos morreu dias depois de ter esmagado uma borboleta e injetado o líquido que saiu do inseto na própria perna, em Planalto, interior da Bahia. O garoto ficou sete dias internado antes de falecer na quarta-feira, 12, um dia após ser transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

O garoto revelou à equipe do hospital o que havia feito e a seringa usada foi encontrada sob o seu travesseiro. A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para apurar a causa da morte.

O pai do adolescente disse à polícia que percebeu o filho mancando de uma das pernas e, ao ser questionado, o garoto disse que teria se machucado durante uma brincadeira. Como ele começou a passar mal e vomitou, o homem o levou a um hospital de Planalto, onde mora a família.

O garoto ficou sete dias internado e, com a piora do quadro, foi levado ao hospital de Vitória da Conquista, cidade polo na região. Foi lá onde ele revelou para uma enfermeira que tinha ido a uma farmácia para comprar a seringa e, em seguida, fez a substância amassando a borboleta. O líquido que saiu do inseto foi injetado em sua perna. Ele não revelou de que espécie era a borboleta, nem o que pretendia com a experiência.

O pai foi informado após a morte do adolescente, ao arrumar o quarto dele, encontrou a seringa sob o travesseiro. O objeto foi entregue à polícia. O corpo do jovem foi sepultado na sexta-feira, 14.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que expediu guias para o Departamento de Polícia Técnica e aguarda laudos periciais para dar sequência à investigação. Espera também o laudo da necropsia sobre as causas da morte.