Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Garoto de 14 anos morre após esmagar borboleta e injetar líquido no corpo
Caso na Bahia

Garoto de 14 anos morre após esmagar borboleta e injetar líquido no corpo

Adolescente chegou a ficar sete dias internado. Polícia Civil da Bahia aguarda os laudos da perícia para apurar a causa do óbito

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 06:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2025 às 06:12
Adolescente morreu no Hospital Geral de Vitória da Conquista, na Bahia, após injetar líquido da borboleta
Adolescente morreu no Hospital Geral de Vitória da Conquista, na Bahia, após injetar líquido da borboleta Crédito: Divulgação/Sesab/Reprodução
Um adolescente de 14 anos morreu dias depois de ter esmagado uma borboleta e injetado o líquido que saiu do inseto na própria perna, em Planalto, interior da Bahia. O garoto ficou sete dias internado antes de falecer na quarta-feira, 12, um dia após ser transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.
O garoto revelou à equipe do hospital o que havia feito e a seringa usada foi encontrada sob o seu travesseiro. A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para apurar a causa da morte.
O pai do adolescente disse à polícia que percebeu o filho mancando de uma das pernas e, ao ser questionado, o garoto disse que teria se machucado durante uma brincadeira. Como ele começou a passar mal e vomitou, o homem o levou a um hospital de Planalto, onde mora a família.
O garoto ficou sete dias internado e, com a piora do quadro, foi levado ao hospital de Vitória da Conquista, cidade polo na região. Foi lá onde ele revelou para uma enfermeira que tinha ido a uma farmácia para comprar a seringa e, em seguida, fez a substância amassando a borboleta. O líquido que saiu do inseto foi injetado em sua perna. Ele não revelou de que espécie era a borboleta, nem o que pretendia com a experiência.
O pai foi informado após a morte do adolescente, ao arrumar o quarto dele, encontrou a seringa sob o travesseiro. O objeto foi entregue à polícia. O corpo do jovem foi sepultado na sexta-feira, 14.
O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que expediu guias para o Departamento de Polícia Técnica e aguarda laudos periciais para dar sequência à investigação. Espera também o laudo da necropsia sobre as causas da morte.
A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) informou que, cumprindo determinação do Conselho Federal de Medicina, não fornece informações sobre atendidos na rede de assistência estadual, mesmo com autorização do paciente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados