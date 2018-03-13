Garota se emociona ao ganhar bolo de aniversário e agradece carinho

A foto de uma menina que se emocionou ao ganhar uma pequena festa de aniversário, com um bolo, dois refrigerantes e uma bandeja de cachorro-quente, em Macapá, no Amapá, viralizou na web nesta semana. Com mais de 170 mil reações, 50 mil compartilhamentos e várias mensagens de carinho, a pequena Rinah Laise, que completou 7 anos no domingo (11), usou as redes sociais da prima Thais Monteiro para agradecer a surpresa no dia do seu aniversário.

"Agradeço todas as palavras de carinho e todas as pessoas querendo enviar presente, eu agradeço".

No vídeo, Rinah ainda brinca que queria ter comido outro pedaço de bolo, mas que não foi possível por causa de uma dor na barriga após chorar tanto.

"Eu achei lindo o bolo. Eu gostei e queria comer mais um, mas não consegui, porque comecei a chorar e minha barriga começou a doer", revelou a pequena.

No perfil do Facebook, Thais registrou a comemoração simples com bolo, refrigerante e salgadinhos, que gerou comoção entre os internautas em uma publicação com mais de 175 mil curtidadas e 49 mil compartilhamentos.

"Não sei se eu salvei essa foto ou se essa foto me salvou. Ela pediu tanto um bolinho da minha tia, e foi só o que deu pra fazer mesmo, ninguém imaginava que era tão importante assim pra ela, até que a emoção dela por algo tão simples, emocionou à todos que não esperavam tal reação, ainda mais de uma criança. Sempre que eu pensar na palavra GRATIDÃO, vou lembrar desse momento. Foi simples mas foi de coração, temos muito amor por ti criança!", escreveu nas redes sociais.