Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Garota se emociona ao ganhar bolo de aniversário e agradece carinho
Emocionante

Garota se emociona ao ganhar bolo de aniversário e agradece carinho

Rinah Laise disse que queria ter comido mais bolo, mas ficou com a barriga doendo de tanto chorar

Publicado em 13 de Março de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 13:41
A foto de uma menina que se emocionou ao ganhar uma pequena festa de aniversário, com um bolo, dois refrigerantes e uma bandeja de cachorro-quente, em Macapá, no Amapá, viralizou na web nesta semana. Com mais de 170 mil reações, 50 mil compartilhamentos e várias mensagens de carinho, a pequena Rinah Laise, que completou 7 anos no domingo (11), usou as redes sociais da prima Thais Monteiro para agradecer a surpresa no dia do seu aniversário.
"Agradeço todas as palavras de carinho e todas as pessoas querendo enviar presente, eu agradeço".
No vídeo, Rinah ainda brinca que queria ter comido outro pedaço de bolo, mas que não foi possível por causa de uma dor na barriga após chorar tanto.
"Eu achei lindo o bolo. Eu gostei e queria comer mais um, mas não consegui, porque comecei a chorar e minha barriga começou a doer", revelou a pequena.
No perfil do Facebook, Thais registrou a comemoração simples com bolo, refrigerante e salgadinhos, que gerou comoção entre os internautas em uma publicação com mais de 175 mil curtidadas e 49 mil compartilhamentos.
"Não sei se eu salvei essa foto ou se essa foto me salvou. Ela pediu tanto um bolinho da minha tia, e foi só o que deu pra fazer mesmo, ninguém imaginava que era tão importante assim pra ela, até que a emoção dela por algo tão simples, emocionou à todos que não esperavam tal reação, ainda mais de uma criança. Sempre que eu pensar na palavra GRATIDÃO, vou lembrar desse momento. Foi simples mas foi de coração, temos muito amor por ti criança!", escreveu nas redes sociais.
Veja abaixo a foto que viralizou e o vídeo de Rinah agradecendo o carinho das pessoas:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados