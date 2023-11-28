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Caso em investigação

Garota de programa mata rival com golpe no pescoço durante briga em Goiás

A polícia apontou que o desentendimento começou por um motivo banal e ganhou proporções porque as envolvidas estavam embriagadas. A ação foi gravada por câmera de segurança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2023 às 17:00

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:00

Imagens mostram momento da briga entre a suspeita, de vestido laranja, e a vítima, que cai no chão
Imagens mostram momento da briga entre a suspeita, de vestido laranja, e a vítima Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma garota de programa de 28 anos foi presa após matar outra com um golpe no pescoço em Goiás. A vítima, Jéssica Rodrigues, 30, estava com uma amiga que começou a discutir com a suspeita do crime em uma rua de Acreúna. O caso ocorreu na madrugada do sábado (25). Jéssica chegou a tentar conversar com a suspeita, mas jogou uma lata de cerveja contra ela segundos depois.
A polícia apontou que o desentendimento começou por um motivo banal e ganhou proporções porque as envolvidas estavam embriagadas. A ação foi gravada por câmera de segurança do local do crime. Nas imagens, é possível ver quando a suspeita, de vestido laranja, arranca um objeto da cintura de um homem e atinge o pescoço de Jéssica, que cai no chão.
A ação foi gravada por câmera de segurança do local do crime. Nas imagens, é possível ver quando a suspeita, de vestido laranja, arranca um objeto da cintura de um homem e atinge o pescoço de Jéssica, que cai no chão. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A suspeita foi presa em flagrante e não teve identidade divulgada.
À polícia, a suspeita do crime afirmou que não tinha intenção de matar e "somente revidou à agressão". Ainda não é possível identificar se o corte no pescoço da vítima foi causado por um caco de vidro ou por uma arma branca, informou o delegado responsável pelo caso ao UOL.
O homem que levava o objeto usado no crime na cintura foi identificado pela polícia e pode ser indiciado, informou o delegado. "Ela disse em interrogatório que não tinha intenção de matar a vítima, que elas se conheciam e que na hora ela só reagiu porque ela teria jogado uma cerveja contra ela, então ela ficou nervosa e partiu para cima", disse Alexandre Rossignolo, delegado, ao UOL

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