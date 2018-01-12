Galões de água com suspeita de hepatite são recolhidos no Vidigal

Agentes da Vigilância Sanitária recolhem galões de água numa distribuidora no Morro do Vidigal, que foram levados para um depósito da prefeitura Crédito: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Uma distribuidora de água e um pequeno restaurante no Morro do Vidigal foram interditados ontem por agentes da Vigilância Sanitária e das secretarias municipais de Conservação e Meio Ambiente e de Ordem Pública. Exames feitos pela Fiocruz detectaram focos de hepatite A em galões da água mineral vendida na loja e num poço artesiano nos fundos do Salles Bar, que fica na principal rua da favela. Na manhã de anteontem, a prefeitura já havia retirado o chuveirinho da Praia do Vidigal, em frente ao Hotel Sheraton, onde também foi constatada a presença do vírus da doença.

Foram levados para um depósito da prefeitura 169 galões de 20 litros de água Ouro da Serra, empresa que fica em Xerém, em Caxias. O secretário municipal de Conservação e Meio Ambiente, Jorge Felippe Neto, que acompanhou a operação no Vidigal, determinou que a Vigilância Sanitária do estado seja informada sobre a apreensão, para uma possível inspeção na fábrica. Também foram recolhidos garrafinhas plásticas das marcas Hélios e Saquá.

FÁBRICA SEM FISCALIZAÇÃO

Agentes da Vigilância Sanitária verificaram que alguns lacres de galões estavam frouxos, com sinais de violação.

 A gente ainda não pode precisar o que aconteceu. Vai ser necessária uma avaliação. Uma vez identificado pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde que houve um ponto positivo aqui do vírus da hepatite, a gente imagina que, talvez, tenha ocorrido algum tipo de novo envasilhamento. Isso pode ter criado a condição perfeita para a proliferação do vírus  disse o secretário Jorge Felippe Neto.

A Mineradora Herondina, que distribui a água Ouro da Serra para todo o estado, funcionou normalmente ontem. Segundo os responsáveis pela empresa, nenhum órgão público esteve no local após a divulgação do resultado do exame que detectou o vírus da hepatite na água.

 Nós temos um processo intenso de assepsia dos galões, e a nossa água é testada diariamente em laboratório interno. Também fazemos testes em laboratórios externos credenciados pelo Instituto Estadual do Ambiente. Nosso interesse é tranquilizar a população. Temos certeza que a contaminação não partiu da Ouro Serra  afirmou o proprietário, Leonardo Oliveira Gonçalves.

A poucos metros da distribuidora de água no Vidigal, fica o Salles Bar, que também foi interditado. Com uma promoção ontem em que vendia o prato feito com refresco por R$ 12, os proprietários ficaram frustrados com a decisão da Vigilância Sanitária. Ao baixar as portas, o filho da proprietária xingou os agentes da prefeitura.

 As pessoas não entendem o nosso trabalho. Estamos tentando proteger a saúde da população. Vamos interditar o bar temporariamente até que novas análises sejam feitas e que tudo fique seguro para todos  disse o sanitarista Luiz Carlos Coutinho, da Vigilância Sanitária do município.

A notícia sobre os casos de hepatite A deixou a população apreensiva e mudou hábitos. Funcionário de uma empresa de refrigeração, Bruno Botelho, de 36 anos, desceu o Vidigal ontem para comprar água no Leblon:

 Comprava água na distribuidora que foi interditada. Agora, não vou colocar minha família em risco. Vou comprar água fora da comunidade. Pagava R$ 7 por 20 litros. Lá fora é mais caro.