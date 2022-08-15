Fuvest 2023 abre inscrições nesta segunda (15)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São Paulo). Os candidatos devem acessar o site da Fuvest até o dia 23 de setembro.
No vestibular deste ano, a universidade oferta 11.147 vagas em 184 cursos distribuídos em 43 unidades de ensino.
Nesta segunda, também será divulgado no site o resultado dos pedidos de isenção de taxa, que nesta edição é de R$ 191.
COMO SE INSCREVER
Para a inscrição, a Fuvest pede para que os candidatos preencham um formulário com os dados pessoais e enviem uma foto de rosto para o reconhecimento facial nos dias de aplicação das provas.
Na inscrição, os candidatos também devem indicar por qual modalidade de vaga irão concorrer ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas. É nesse momento também que indicam a carreira e o curso escolhidos.
Os candidatos podem escolher até quatro cursos em ordem de preferência.
O candidato também precisa escolher em qual cidade irá fazer a prova e se tem alguma necessidade especial para realizar o exame. Nesse último caso é necessário apresentar documentos que comprovem essa condição.
A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro deste ano nesta etapa, os candidatos fazem uma prova de múltipla escolha com 90 questões. A segunda fase será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Para os cursos com provas de habilidades específicas, também estão marcadas provas para os dias 11 e 14 de janeiro.
*
CALENDÁRIO DA FUVEST 2023
Inscrições: de 15.ago a 23.set, pelo site www.fuvest.br
Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov
Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)
Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia
Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)
Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira
Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.
Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023
LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA NESTE VESTIBULAR
"Poemas Escolhidos" Gregório de Matos
"Quincas Borba" Machado de Assis
"Alguma poesia" Carlos Drummond de Andrade
"Angústia" Graciliano Ramos
"Mensagem" Fernando Pessoa
"Terra Sonâmbula" Mia Couto
"Campo Geral" Guimarães Rosa
"Romanceiro da Inconfidência" Cecília Meireles
"Nove Noites" Bernardo Carvalho
Veja o cronograma completo e outras informações do vestibular no Manual do Candidato (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2023_manual_candidato.pdf).