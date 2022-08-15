Fuvest 2023 abre inscrições nesta segunda (15)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São Paulo). Os candidatos devem acessar o site da Fuvest até o dia 23 de setembro.

No vestibular deste ano, a universidade oferta 11.147 vagas em 184 cursos distribuídos em 43 unidades de ensino.

Nesta segunda, também será divulgado no site o resultado dos pedidos de isenção de taxa, que nesta edição é de R$ 191.

COMO SE INSCREVER

Para a inscrição, a Fuvest pede para que os candidatos preencham um formulário com os dados pessoais e enviem uma foto de rosto para o reconhecimento facial nos dias de aplicação das provas.

Na inscrição, os candidatos também devem indicar por qual modalidade de vaga irão concorrer ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas. É nesse momento também que indicam a carreira e o curso escolhidos.

Os candidatos podem escolher até quatro cursos em ordem de preferência.

O candidato também precisa escolher em qual cidade irá fazer a prova e se tem alguma necessidade especial para realizar o exame. Nesse último caso é necessário apresentar documentos que comprovem essa condição.

A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro deste ano nesta etapa, os candidatos fazem uma prova de múltipla escolha com 90 questões. A segunda fase será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Para os cursos com provas de habilidades específicas, também estão marcadas provas para os dias 11 e 14 de janeiro.

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CALENDÁRIO DA FUVEST 2023

Inscrições: de 15.ago a 23.set, pelo site www.fuvest.br

Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov

Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia

Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)

Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira

Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.

Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023

LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA NESTE VESTIBULAR

"Poemas Escolhidos"  Gregório de Matos

"Quincas Borba"  Machado de Assis

"Alguma poesia"  Carlos Drummond de Andrade

"Angústia"  Graciliano Ramos

"Mensagem"  Fernando Pessoa

"Terra Sonâmbula"  Mia Couto

"Campo Geral"  Guimarães Rosa

"Romanceiro da Inconfidência"  Cecília Meireles

"Nove Noites"  Bernardo Carvalho