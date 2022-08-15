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Folha de São Paulo

Fuvest 2023 abre inscrições nesta segunda (15)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São P...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 09:30

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 09:30

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para a Fuvest 2023, vestibular que dá acesso às vagas de graduação da USP (Universidade de São Paulo). Os candidatos devem acessar o site da Fuvest até o dia 23 de setembro.
No vestibular deste ano, a universidade oferta 11.147 vagas em 184 cursos distribuídos em 43 unidades de ensino.
Nesta segunda, também será divulgado no site o resultado dos pedidos de isenção de taxa, que nesta edição é de R$ 191.
COMO SE INSCREVER
Para a inscrição, a Fuvest pede para que os candidatos preencham um formulário com os dados pessoais e enviem uma foto de rosto para o reconhecimento facial nos dias de aplicação das provas.
Na inscrição, os candidatos também devem indicar por qual modalidade de vaga irão concorrer ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas. É nesse momento também que indicam a carreira e o curso escolhidos.
Os candidatos podem escolher até quatro cursos em ordem de preferência.
O candidato também precisa escolher em qual cidade irá fazer a prova e se tem alguma necessidade especial para realizar o exame. Nesse último caso é necessário apresentar documentos que comprovem essa condição.
A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro deste ano nesta etapa, os candidatos fazem uma prova de múltipla escolha com 90 questões. A segunda fase será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Para os cursos com provas de habilidades específicas, também estão marcadas provas para os dias 11 e 14 de janeiro.
*
CALENDÁRIO DA FUVEST 2023
Inscrições: de 15.ago a 23.set, pelo site www.fuvest.br
Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov
Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)
Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia
Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)
Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira
Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.
Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023
LIVROS DE LEITURA OBRIGATÓRIA NESTE VESTIBULAR
"Poemas Escolhidos"  Gregório de Matos
"Quincas Borba"  Machado de Assis
"Alguma poesia"  Carlos Drummond de Andrade
"Angústia"  Graciliano Ramos
"Mensagem"  Fernando Pessoa
"Terra Sonâmbula"  Mia Couto
"Campo Geral"  Guimarães Rosa
"Romanceiro da Inconfidência"  Cecília Meireles
"Nove Noites"  Bernardo Carvalho
Veja o cronograma completo e outras informações do vestibular no Manual do Candidato (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2023_manual_candidato.pdf).

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