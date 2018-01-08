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Florianópolis

Fusca é encontrado por banhistas dentro do mar em Santa Catarina

O carro acabou virando atração para os turistas que estavam na praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 19:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 19:30

Uma retroescavadeira foi usada para retirar o veículo Crédito: Intendência municipal dos Ingleses | Divulgação
Os banhistas que estavam na Praia do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina, na manhã deste domingo (7) foram surpreendidos por um Fusca dentro do mar. Para retirar o veículo, funcionários da prefeitura precisram usar uma retroescavadeira. O proprietário do veículo, com placa de Alvorada, no Rio Grando Sul, ainda não tinha sido localizadao no começo da tarde desta segunda-feira.
O intendente do Distrito dos Ingleses  uma espécie de subprefeito da região  , Gabriel Lemos, disse que foi alertado sobre o carro pela manhã.
"Vimos o carro dentro da água e percorremos o local para saber o que tinha acontecido. Tudo leva a crer que o motoristas entrou na praia durante a madrugada para fazer manobras na areia. Nas proximidades tinha várias marcas de cavalinho de pau. A maré deve ter subido e o motorista não conseguiu sair", disse Gabriel Lemos.
O carro acabou virando atração para os turistas que estavam na praia. Segundo Gabriel, várias pessoas chegaram a subir no Fusca para fazer selfies.

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