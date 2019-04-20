Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Funkeiro MC Sapão será enterrado esta tarde, no Rio
Enterro de MC Sapão

Funkeiro MC Sapão será enterrado esta tarde, no Rio

Ele estava internado havia nove dias, tratando de uma pneumonia

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 13:29

Publicado em 

20 abr 2019 às 13:29
MC Sapão Crédito: Reprodução
O corpo do funkeiro Jefferson Fernandez Luiz, mais conhecido como MC Sapão, será enterrado hoje (20), no Cemitério da Penitência, no Caju, região portuária do Rio de Janeiro. O velório será aberto a partir das 15h para fãs do cantor, que morreu ontem (19), no Hospital dos Servidores do Estado, de falência múltipla de órgãos.
> Morre MC Sapão, do hit "Vou Desafiar Você"
Ele foi internado há nove dias para tratar de pneumonia, no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste da cidade, sendo transferido no último dia 18 para o Hospital dos Servidores, onde veio a morrer.
MC Sapão estava em turnê pelo país para o lançamento da "Deixa ela dançar" e era uma das atrações confirmadas da edição deste ano do Rock in Rio, que ocorrerá em setembro, na capital fluminense.
> MC Sapão recorda prisão: 'Passei a dar mais valor à vida'
"Eu tô tranquilão", "Rei do baile" e "Vou desafiar você” são alguns dos sucessos do cantor. MC Sapão deixa mulher, Alexandra Fernandes, e quatro filhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados