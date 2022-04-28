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"Vejo você em breve!"

Fundador do Orkut promete retorno da rede social

Orkut Buyukkokten, fundador da plataforma, reativou o site orkut.com com um comunicado prometendo novidades para a rede social: "estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", diz a mensagem

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2022 às 13:17
Se você se divertia nas comunidades do Orkut, nos depoimentos e nutria a nostalgia nos álbuns de fotos, saiba que o criador da primeira grande rede social a fazer sucesso no Brasil está dando um "alô" depois de 17 anos do nascimento de sua criação que conquistou mais de 300 milhões de pessoas na internet.
Orkut Buyukkokten, fundador da plataforma, reativou o site orkut.com com um comunicado prometendo novidades para a rede social: "estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", diz a mensagem.
Fundador do Orkut reativa site oficial
Fundador do Orkut reativa site oficial Crédito: Divulgação
"Nos dedicamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus mesmos interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram em suas fotos", acrescenta o texto.
A rede social foi criada em janeiro de 2004, e teve o Brasil como um dos países de maior público, chegando a 50% dos perfis. Uma curiosidade da força brasileira é que o comunicado de Buyukkokten é exibido em inglês e português.
Em 2008, o Orkut foi comprado pelo Google. Sua vida online durou até 2014. Na mensagem assinada pelo fundador, o tom do texto tem certa crítica às opções que existem de redes sociais de hoje.
"Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. (...) Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los", diz. "Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline."
Não existem detalhes sobre a data de lançamento e de como será a possível ressurreição do Orkut. Existe apenas a expectativa de fãs de que a rede social retorne com base no que o seu criador destacou: "Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. E é por isso que estou construindo algo novo."
No Twitter, o assunto está sendo um dos mais comentados.
Alguns usuários chegaram até a relacionar o retorno da rede social com Elon Musk e sua última aquisição  o Twitter.
Não é a primeira vez que circulam informações do retorno do Orkut. Em 2020, um fã da plataforma criou um app com o mesmo nome da rede social e que, apesar da mesma aparência, não era o mesmo aplicativo. À época, a coleta de dados do programa também levantou uma certa suspeita.
Além disso, em setembro de 2014, um brasileiro esperto criou o "Orkuti", outro programa nos mesmos moldes. A cópia foi fechada pelo Google naquele mesmo mês. Em agosto de 2016, o app foi removido da Play Store, porém, menos de 24 horas depois, retornou com um novo nome: Orkut.one.
À época, o Google informou, em nota, não comentar sobre aplicativos específicos, mas ressaltou que as suas políticas "são projetadas para fornecer uma melhor experiência para usuários e desenvolvedores" e que o app teria violado tais regras. Hoje, o aplicativo se encontra fora da Play Store.

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