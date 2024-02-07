Funcionário é preso por suspeita de esconder câmeras em vestiário feminino de faculdade

Funcionário é preso por suspeita de esconder câmeras em vestiário feminino na FGV Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 56 anos, funcionário da empresa terceirizada Colorado Serviços Ltda, que faz a limpeza da FGV (Fundação Getulio Vargas), foi preso em flagrante nesta terça-feira (6) sob suspeita de instalar duas câmeras de vídeo escondidas no vestiário das funcionárias terceirizadas da universidade e armazenar pornografia infantil em CDs e no computador de sua casa.

Segundo o delegado Percival Alcântara, do 5º DP, do bairro da Aclimação, na região central de São Paulo, as câmeras foram descobertas quando uma funcionária tentou ligar um aparelho e percebeu o aparato no buraco do meio da tomada. A polícia ainda descobriu outra câmera disfarçada em um armário.

"Essas câmeras pegavam imagens das funcionárias trocando de roupa. Algumas só com a parte de baixo e outras até nuas", conta o delegado.

Com um mandado de busca e apreensão, a polícia foi até a casa do homem e diz ter encontrado grande volume de material de pedofilia no seu computador e em CDs. Alcântara afirma que o acusado vai responder pelas filmagens na FGV, pelo armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e também por suspeita de crime de stalking (perseguição, na tradução do inglês), por estar perseguindo uma funcionária, também terceirizada.

"Ele confessa que instalou as duas câmeras, sim. E motivou dizendo que estava apaixonado por uma das meninas e queria ter o máximo de imagens possível dela, inclusive colocando um rastreador na bolsa dela para monitorá-la", diz o delegado.

Foram encontradas imagens gravadas de pelo menos cinco mulheres. A filmagem também gravou o próprio acusado.

Em nota à reportagem, a FGV afirmou que "não teve conhecimento de que tenha havido funcionários ou alunos seus envolvidos ou vítimas da prática de tais atos" e que notificou a Colorado para que tomasse as ações necessárias.

Por sua vez, a Colorado respondeu que mesmo antes da repercussão do caso auxiliou nas investigações. "Agimos prontamente ao lado da FGV para investigar as acusações, identificar o responsável e garantir o registro de um boletim de ocorrência, além de providenciar o afastamento imediato do acusado e oferecer todo o suporte necessário às vítimas, incluindo assistência psicológica", declarou.

"A Colorado Serviços Ltda. reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de todos os seus colaboradores. Repudiamos veementemente qualquer violação de privacidade e conduta que desrespeite os direitos humanos", afirmou a empresa.

A ÍNTEGRA DA NOTA DA FGV