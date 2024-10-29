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Capacitismo

Funcionária de hamburgueria famosa é demitida após identificar cliente como 'debmental'

No espaço na nota fiscal em que deveria constar o nome da pessoa que realizou a compra, a então funcionária escreveu o termo capacitista; nas redes sociais, internautas compartilharam a imagem da nota
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 out 2024 às 16:39

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 16:39

Uma funcionária do Burger King foi demitida após identificar um cliente como 'debmental'. A ocorrência foi registrada no sábado, 26, em uma unidade da zona leste da capital paulista.
Funcionária do Burger King usa expressão capacitista para identificar cliente em unidade da zona leste de São Paulo
Funcionária do Burger King usa expressão capacitista para identificar cliente em unidade da zona leste de São Paulo Crédito: Reprodução/@LevySallahK (via X)
No espaço na nota fiscal em que deveria constar o nome da pessoa que realizou a compra, a então funcionária escreveu o termo capacitista. Nas redes sociais, internautas compartilharam a imagem da nota.
Em relação ao incidente ocorrido em uma de suas lojas, a empresa informa que, após investigação interna, a colaboradora envolvida foi imediatamente desligada, em conformidade com o código de conduta da companhia.
"Não toleramos esse tipo de comportamento e estamos comprometidos em manter ambientes acolhedores e seguros para nossos funcionários e clientes. Reforçaremos nossos treinamentos internos para garantir que situações como essa não se repitam", afirmou ainda o Burger King.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que, até o momento, a Polícia Civil de São Paulo, não localizou o registro da ocorrência.

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