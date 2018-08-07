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Imigração

Fronteira com a Venezuela é reaberta

Segundo a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima (RR), a determinação começou a ser cumprida por volta das 10h desta terça-feira (7)

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 19:14
Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista, Roraima. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi reaberta a fronteira de Roraima com a Venezuela. A informação foi confirmada pela 1ª Vara Federal de Roraima. Segundo a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima, a determinação começou a ser cumprida por volta das 10h desta terça-feira (7).
De acordo com a 1ª Vara Federal, a decisão do TRF-1 foi recebida de manhã, endereçada ao juiz federal Helder Girão Barreto, responsável pela liminar que determinou o fechamento da fronteira, sob a justificativa de impedir a entrada de imigrantes daquele país.
A decisão do TRF-1 atende a recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), que recorreu nesta segunda-feira (6) da liminar concedida por Barreto. Em nota, a AGU informou que o TRF-1 reconheceu grave violação às ordens pública e jurídica, apontada anteriormente por ela, e que a suspensão da entrada de imigrantes contraria o objetivo principal da ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União.
> Temer considera inegociável fechamento de fronteira a venezuelanos

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