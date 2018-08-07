Fronteira com a Venezuela é reaberta

Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista, Roraima. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi reaberta a fronteira de Roraima com a Venezuela. A informação foi confirmada pela 1ª Vara Federal de Roraima. Segundo a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima, a determinação começou a ser cumprida por volta das 10h desta terça-feira (7).

De acordo com a 1ª Vara Federal, a decisão do TRF-1 foi recebida de manhã, endereçada ao juiz federal Helder Girão Barreto, responsável pela liminar que determinou o fechamento da fronteira, sob a justificativa de impedir a entrada de imigrantes daquele país.