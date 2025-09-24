Projeto Comprova

Frase atribuída a Paulo Guedes sobre caminhões-pipa é montagem

Publicação tenta vincular ex-ministro a discurso sobre exploração da seca, mas não há registro de que ele tenha feito tal declaração

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:19

Não há registro de que o ex-ministro Paulo Guedes tenha declarado que “se não fosse Bolsonaro, os nordestinos jamais saberiam que foram deixados propositalmente sem água para serem explorados por caminhões-pipa de famílias poderosas”, diferentemente do que afirmam postagens no X, Facebook, Instagram e Threads. As postagens não citam fontes e apresentam uma montagem, que simula uma publicação do economista em uma rede social.

A liberação de água da Transposição do São Francisco chegou a ser pausada em novembro de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), devido a uma fissura na estrutura da Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE), o que exigiu manutenção. Interrupções semelhantes já ocorreram em outros momentos, inclusive durante o governo Lula, geralmente motivadas por obras técnicas e ajustes operacionais.

Já a postagem verificada pelo Comprova circula na plataforma X em um perfil que publicou a suposta fala atribuída a Paulo Guedes, depois replicada por outra conta. A publicação original aparece com a legenda “Paulo Guedes” e o @Guedes.apoio, com foto do ex-ministro, mas esse usuário não existe na rede social, indicando montagem. Guedes não possui perfil oficial no X (antigo Twitter). O Comprova tentou contato com o ex-ministro, mas não obteve resposta.

O Comprova já investigou outros conteúdos falsos atribuídos a Guedes, o que indica uma recorrência na criação de contas e publicações enganosas que buscam associar o ex-ministro a declarações que não foram feitas por ele.

A Transposição do Rio São Francisco

A ideia de uma transposição existe desde a época do imperador Dom Pedro II. O projeto nasceu em 1985, mas só saiu do papel em 2007. A obra começou a ser executada nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e foi continuada por administrações seguintes, sofrendo atrasos ao longo dos anos.

A transposição conecta o Rio São Francisco a bacias hidrográficas menores para levar água a mais de 12 milhões de pessoas em quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O conteúdo foi publicado em 15 de setembro por um perfil no X, mas aparece em postagens em outras redes como Facebook, Instagram e Threads. O perfil no X tem mais de 51 mil seguidores e costuma divulgar conteúdos políticos com tom crítico e provocativo a Lula e ao PT. Até o dia 24 de setembro esse post tinha 260 mil visualizações. O Comprova não conseguiu contato com o titular do perfil.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação utiliza táticas de persuasão para parecer crível e incentivar o compartilhamento. A principal delas é a atribuição de autoridade, ao colocar a declaração na boca de uma figura pública conhecida e com relevância política, como Paulo Guedes. Isso faz com que a mensagem tenha um peso maior, especialmente para aqueles que já têm uma visão política alinhada à do ex-ministro.

A publicação passa a ideia de que a população foi propositalmente enganada e que uma conspiração estaria por trás da falta de água no Nordeste, história que gera engajamento. A postagem apela a uma reação emocional e pretende ativar uma desconfiança pré-existente, o que a torna mais convincente.

Fontes que consultamos: Reportagens publicadas no UOL, verificações do Comprova e o portal do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional).

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

