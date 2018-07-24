Forças Armadas adotarão cotas raciais em concursos

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Reprodução/Web

As Forças Armadas firmaram um acordo com o Ministério Público Federal em Brasília para garantir reserva de vagas para candidatos negros em cargos efetivos e também temporários. A nova regra vale para concursos em andamento, que terão o edital retificado, e também para os futuros. Se a regra não for cumprida, as Forças Armadas ficam sujeitas ao pagamento de multa diária no valor de R$ 20 mil.

Os candidatos poderão se autodeclarar negros. Em seguida, eles serão convocados para verificação da veracidade da declaração, com regras a serem definidas por uma portaria do Ministério da Defesa, que será publicada em agosto. O percentual de vagas que serão reservadas ainda não foi definido.

As cotas para negros valerão para o provimento de cargos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, inclusive em instituições militares de ensino superior. Como reflexo do acordo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), uma das instituições mais disputadas do país, adotará o sistema de cotas pela primeira vez no processo seletivo para 2019. O mesmo processo será adotado também em concursos para o Colégio Naval, para o Instituto Militar de Engenharia (IME) e para a Academia de Força Aérea.